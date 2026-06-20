Gdansk : sous un magasin de glace, découverte d'une sépulture médiévale
Une pierre tombale, un squelette datant du 13e ou du 14e siècle. Les ornements laissent penser qu'il pourrait s'agir de la tombe d'un commerçant ou d'un chevalier.
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