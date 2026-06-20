Histoire

Gdansk : sous un magasin de glace, découverte d'une sépulture médiévale

Une pierre tombale, un squelette datant du 13e ou du 14e siècle. Les ornements laissent penser qu'il pourrait s'agir de la tombe d'un commerçant ou d'un chevalier.

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Histoire

Ce tombeau royal vieux de 2 400 ans a été découvert par accident pendant la Seconde Guerre mondiale

En creusant des tranchées lors de la Seconde Guerre mondiale, des soldats bulgares ont mis au jour la tombe de Kazanlak, première découverte d'une longue série.

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