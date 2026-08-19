Attentats du 11 septembre 2001 : avec émotion, cet ancien policier relate la mort d'un de ses collègues
Détachés dans des unités différentes de la police de New York, ces deux agents se sont rencontrés sur les lieux de l'attaque terroriste. Le survivant raconte la promesse tacite qu'ils se sont faite si l'un d'eux n'en ressortait pas en vie.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Spencer Platt, Getty Images
Photographié en mai 2014, le nouveau gratte-ciel One World Trade Center se dresse au-dessus de New York, à quelques pas de Ground Zero.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Spencer Platt, Getty Images
PHOTOGRAPHIE DE Capture d'une vidéo d'Evan Fairbanks, Magnum Photos
A 9h03 (heure de l’Est), le vol 175 de la United Airlines se crashe dans la tour sud du World Trade Center, comme le montre cette capture d’une vidéo prise depuis le sol le 11 septembre 2001. En détournant quatre avions, les terroristes ont semé la mort dans leurs attaques.
PHOTOGRAPHIE DE Capture d'une vidéo d'Evan Fairbanks, Magnum Photos
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Spencer Platt, Getty Images
On observe des volutes de fumées et de flammes alors que le vol 175 de la United Airlines s’écrase dans la tour sud du World Trade Center, tuant tous les passagers à bord et des centaines de personnes à l’intérieur du bâtiment.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Spencer Platt, Getty Images
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Jose Jimenez, Primera Hora/Getty Images
Poussées par les flammes et les températures extrêmement élevées, les personnes qui travaillaient au sommet de la tour nord du World Trade Center s’accrochent et se suspendent aux fenêtres, à près de 400 mètres au-dessus des rues de New York.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Jose Jimenez, Primera Hora/Getty Images
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Alors que la plupart des occupants de la tour nord se précipitent dans les escaliers de sécurité, les pompiers montent pour aider les blessés, à l’instar de Mike Kehoe sur cette photo.
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PHOTOGRAPHIE DE Capture d'une vidéo de CNN via Getty Images
Cette capture extraite d’une vidéo montre le crash du vol 77 de l’American Airlines dans l’aile ouest du Pentagone, à Arlington, en Virginie (États-Unis) à 9h37 du matin le 11 septembre. 59 personnes à bord et 125 au sol ont perdu la vie.
PHOTOGRAPHIE DE Capture d'une vidéo de CNN via Getty Images
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Spencer Platt, Getty Images
Le quartier financier de New York est évacué en ce 11 septembre, alors que les deux tours du World Trade Center sont en proie aux flammes.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Spencer Platt, Getty Images
Photo de Marty Lederhandler, Ap
Au loin derrière l’Empire State Building, monument emblématique de New York, les tours jumelles brûlent.
Photo de Marty Lederhandler, Ap
Photo de Richard Drew, Ap
Désormais célèbre, cette photo surnommée « L’Homme qui tombe » immortalise le plongeon d’une victime non-identifiée du 11 septembre, depuis la tour nord – il fait partie des nombreuses personnes à avoir sauté ou chuté des derniers étages du World Trade Center.
Photo de Richard Drew, Ap
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Thomas Nilsson, Getty Images
Le 11 septembre à 9h59, la tour sud du World Trade Center s’effondre sur elle-même, étendant le désastre à toutes les rues alentour.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Thomas Nilsson, Getty Images
Photo de Suzanne Plunkett, Ap
Les gens s’enfuient en courant dans les rues de New York tandis que le World Trade Center s’effondre derrière eux, obstruant le ciel bleu d’énormes nuages de débris et de cendres.
Photo de Suzanne Plunkett, Ap
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Jim Varhegyi, U.S. Air Force via Getty Images
Les pompiers luttent contre les flammes qui se propagent au Pentagone.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Jim Varhegyi, U.S. Air Force via Getty Images
Photo de Daniel Shanken, Ap
Sur cette vue du Pont de Brooklyn en direction de Manhattan, c’est massivement que les Newyorkais fuient la fumée et le chaos.
Photo de Daniel Shanken, Ap
Photo de Mark Faram, Navy Times, via Ap
Au niveau de l’entrée ouest du Pentagone, un homme blessé reçoit une aide médicale d’urgence tandis qu’un prêtre l’accompagne en prière.
Photo de Mark Faram, Navy Times, via Ap
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Stan Honda, AFP/Getty Images
Marcy Borders est parvenue à quitter la tour sud du World Trade Center. Couverte de cendres, elle a trouvé refuge dans le hall d’un immeuble de bureaux à proximité. Après avoir vécu et vaincu une addiction à l’alcool et aux médicaments, elle a finalement été emportée en 2015 par un cancer de l’estomac.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Stan Honda, AFP/Getty Images
Photo de Jason Florio, Corbis
Une silhouette solitaire se dresse dans une rue newyorkaise, après l’effondrement des tours jumelles le 11 septembre.
Photo de Jason Florio, Corbis
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Alex Fuchs, AFP/Getty Images
Les vestiges encore fumants du World Trade Center, au centre de ce qui deviendra bientôt Ground Zero.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Alex Fuchs, AFP/Getty Images
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Todd Maisel, NY Daily News via Getty Images
Todd Heaney et Frankie DiLeo, pompiers du véhicule 209, aident un de leurs collègues blessé lors de l’attaque du World Trade Center le 11 septembre.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Todd Maisel, NY Daily News via Getty Images
Photo de Steffan Kaplan, New York Times, via Redux
Sur cette photo prise depuis la ville de Jersey, de l’autre côté de la rivière Hudson, peu de temps après l’effondrement de la deuxième tour, les bâtiments du sud de Manhattan sont enveloppés de nuages de fumée et de débris.
Photo de Steffan Kaplan, New York Times, via Redux
En ce 12 septembre en Pennsylvanie, de la fumée s’élève derrière les enquêteurs qui passent au peigne fin le champ dans lequel le vol 93 de la United Airlines s’est écrasé. L’avion faisait partie des quatre appareils détournés le 11 septembre, mais il s’est crashé grâce à l’intervention de passagers à bord.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Mario Tama, Getty Images
Le 13 septembre 2001, un secouriste blessé est sorti des décombres du World Trade Center.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Mario Tama, Getty Images
Photo de U.S. District Court, via Epa
Cette photo d’un morceau de l’appareil du vol 93 de la United Airlines trouvé dans un champ de Pennsylvanie a servi de preuve dans le cadre du procès qui a lié Zacarias Moussaoui aux attaques du 11 septembre. En 2006, il a été condamné à de la détention à perpétuité sans libération conditionnelle.
Photo de U.S. District Court, via Epa
PHOTOGRAPHIE DE Photo de FDNY via AP Photo de Mario Tama, Getty Images Photo de MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS
Le Président américain George W. Bush réconforte Lenard Phelan, pompier de New York, au cours d’une visite à Ground Zero le 14 septembre. Kenneth, le frère de Phelan, également pompier, figurent parmi les centaines de pompiers de New York disparus au lendemain des attaques.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de FDNY via AP Photo de Mario Tama, Getty Images Photo de MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Todd Maisel, NY Daily News via Getty Images
Prise le 14 septembre, cette photo montre un appartement donnant sur Liberty Street, dans le sud de Manhattan : il ne reste qu’une carcasse calcinée après l’effondrement du World Trade Center lors des attentats du 11 septembre.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Todd Maisel, NY Daily News via Getty Images
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Mario Tama, Getty Images
Les passants dans une rue newyorkaise passent en revue les photos des nombreux policiers et pompiers encore disparus au lendemain des attaques. Nous sommes le 28 septembre 2001.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Mario Tama, Getty Images
Photo de Michael Conroy, Associated Press
Le 9 octobre, soit près d’un mois après les attaques, les décombres de la tour sud du World Trade Center sont toujours fumantes.
Photo de Michael Conroy, Associated Press
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Robert Wallis, Getty Images
Le Mémorial du 11 septembre, une zone de 4 hectares, a ouvert pour le dixième anniversaire des attentats. Il comporte 2 bassins construits dans les fondations mêmes des Tours Jumelles, ainsi que le nom des 2 983 victimes.
PHOTOGRAPHIE DE Photo de Robert Wallis, Getty Images