Attentats du 11 septembre 2001 : avec émotion, cet ancien policier relate la mort d'un de ses collègues

Cette photo d’un morceau de l’appareil du vol 93 de la United Airlines trouvé dans un champ de Pennsylvanie a servi de preuve dans le cadre du procès qui a lié Zacarias Moussaoui aux attaques du 11 septembre. En 2006, il a été condamné à de la détention à perpétuité sans libération conditionnelle.

Photo de U.S. District Court, via Epa