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Attentats du 11 septembre 2001 : le récit de trois hommes bloqué au sommet d'une des tours

Ils racontent avoir dû creuser un trou dans un mur à l'aide de fourniture de bureau pour s'extirper des flammes.

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