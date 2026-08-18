Attentats du 11 septembre 2001 : le récit de trois hommes bloqué au sommet d'une des tours

Les secours ont passé neuf mois à excaver des débris de l’amas et à rechercher des victimes. En 2006, le bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York a initié de nouvelles fouilles à la recherche de vestiges au sein de la zone où se trouvaient les tours du World Trade Center. Parmi les nombreux objets retrouvés au cours de ces investigations figurait un morceau de clavier cassé et recouvert de boue. Il appartenait à Garban Intercapital, une société de portefeuille.