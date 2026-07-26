Histoire

Pompéi : retranscription du parcours d'un soldat prétorien lors de l'éruption du Vésuve

Alors que le Vésuve entre en éruption, une situation chaotique s'empare de Pompéi. La psychologie de ce soldat aurait pu l'amener à ne pas vouloir fuir tout de suite, mais à faire face à la catastrophe.

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