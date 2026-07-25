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Est-il possible de retrouver la trace des survivants de l'éruption du Vésuve ?

En travaillant sur des archives, Tom Hiddleston identifie un survivant de l'éruption.

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