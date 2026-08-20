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Attentats du 11 septembre 2001 : comment une échelle humaine a permis de sauver des vies ?

Aux premiers étages des tours du World Trade Center, quelques survivants formèrent une échelle humaine et furent enjoints de sauter pour être réceptionnées par l'armée et les pompiers ayant déployé un dispositif au sol.

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