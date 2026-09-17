Histoire

Les remèdes de la médecine chinoise pour lutter contre la malaria

Chez un apothicaire, des inscriptions en chinois ancien figuraient sur des os de dragons. Ils furent considérés comme sacrés et utilisés dans un remède pour traiter la malaria.

Chez un apothicaire, des inscriptions en chinois ancien figuraient sur des os de dragons. Ils furent ...

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Santé

Les dix technologies géniales de la médecine du futur

Capteurs, imprimante 3D, œil bionique, patch connecté… Zoom sur les outils thérapeutiques révolutionnaires de demain.

  • Chine
  • Histoire
  • Mystères
  • Médecine
  • Asie
  • Biologie
  • Peuple et culture
  • Santé
  • Sciences
  • Terre

chercher des vidéos

Histoire
03:11

Nostradamus, un apothicaire et médecin avant-gardiste

Histoire
03:26

Nostradamus avait-il prévu l'arrivée de Napoléon, puis celle d'Adolf Hitler ?

Histoire
02:59

Le château de Houska : un lieu de mythologie et de sciences occultes

Histoire
04:01

Le siège du dragon : un terrible instrument de torture

Histoire
01:52

Attentats du 11 septembre 2001 : avec émotion, cet ancien policier relate la mort d'un de ses collègues

Histoire
01:13

Attentats du 11 septembre 2001 : le récit de trois hommes bloqué au sommet d'une des tours

Histoire
02:00

Attentats du 11 septembre 2001 : comment une échelle humaine a permis de sauver des vies ?

Histoire
04:09

Au large des côtes australiennes, les vestiges d'un navire commercial hollandais du XVIIe siècle

Histoire
02:56

Ce que révèlent les éléments de la sépulture de la guerrière viking sur son statut

Histoire
02:56

Analyse du squelette d'un guerrier viking

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.