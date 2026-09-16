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Nostradamus, un apothicaire et médecin avant-gardiste

Auteur de nombreuses prophéties, il fit appel à l'astrologie et aux sciences occultes afin de prévoir des catastrophes imminentes, et exerçait en parallèle une médecine peu conventionnelle.

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Nostradamus a captivé déjà l’Europe par ses prédictions étrangement exactes. Voici l’histoire de ce médecin de peste, dont la vie fut tout aussi fascinante que ses prophéties.

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