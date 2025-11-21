Histoire

Le siège du dragon : un terrible instrument de torture

Sertie de pics et de lames, cette chaise est semblable aux sièges de torture utilisées durant l'inquisition espagnole. Malgré son apparence effroyable, l'absence de certains détails et la fragilité de cette chaise remettent en cause son utilisation réelle

Ce magnifique pectoral, que portait au cou un souverain mixtèque, fait partie des 120 objets en ...
Histoire

À qui appartenait ce mystérieux artefact en or ?

Ce chef-d’œuvre de la civilisation mixtèque est l’un des 120 artefacts en or découverts dans une sépulture du sud du Mexique. Son iconographie sophistiquée donne lieu à des débats passionnés quant à l’identité de son propriétaire.

