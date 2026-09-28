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La Morrigan : une divinité redoutée, incarnation de la guerre dans la mythologie celte

Selon la légende, la présence de cette déesse sur le champ de bataille était un mauvais présage pour les guerriers, qui n'avaient d'autre choix que de se plier à ses désirs pour que le sort leur soit favorable.

La Morrigan : une divinité redoutée, incarnation de la guerre dans la mythologie celte

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