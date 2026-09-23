Le ningyo : créature hybride entre l'homme et le poisson annonciatrice de mauvais présages
Issu de la mythologie japonaise, le ningyo est une créature dont la présence au large des côtes a toujours été associée à l'arrivée d'une catastrophe.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Guide mystique de Turin, capitale italienne de l’occultisme
Cette ville, située au pied des Alpes dans le nord de l’Italie, est un lieu d’une grande importance religieuse, mais aussi un véritable rendez-vous pour les amateurs d’occultisme