Histoire

La Pythie, la grande prêtresse de Delphes

Les personnes qui venaient visiter la Pythie étaient issues de toutes les catégories sociales. Les Grecs étaient convaincus que l'oracle de Delphes était à l'origine de nombreuses prédictions historiques.

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Comment les archéologues ont découvert le mythique site de Delphes

En s'appuyant sur des indices du passé, une équipe d'archéologues du 19e siècle a mis au jour Delphes, le site dans lequel les Grecs anciens adressaient leurs questions à Apollon.

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