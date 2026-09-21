La Pythie, la grande prêtresse de Delphes
Les personnes qui venaient visiter la Pythie étaient issues de toutes les catégories sociales. Les Grecs étaient convaincus que l'oracle de Delphes était à l'origine de nombreuses prédictions historiques.
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Comment les archéologues ont découvert le mythique site de Delphes
En s'appuyant sur des indices du passé, une équipe d'archéologues du 19e siècle a mis au jour Delphes, le site dans lequel les Grecs anciens adressaient leurs questions à Apollon.