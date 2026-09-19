Histoire

John Erskine, un noble qui gouverna l'Écosse avant de disparaître mystérieusement

John Erskine mourut un an après son accession au pouvoir. Il fut maudit par un abbé pour avoir démantelé les pierres d'une chapelle afin de les utiliser pour construire sa demeure.

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