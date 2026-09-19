John Erskine, un noble qui gouverna l'Écosse avant de disparaître mystérieusement
John Erskine mourut un an après son accession au pouvoir. Il fut maudit par un abbé pour avoir démantelé les pierres d'une chapelle afin de les utiliser pour construire sa demeure.
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