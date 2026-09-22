Jean de Dieu, véritable guérisseur ou imposteur ?
Ce Brésilien prétend avoir reçu un don de Dieu : guérir les malades par le toucher. Passionné par les guérisseurs de l'Église catholique, il cherche à prouver qu'il est, lui aussi, un saint.
Malgré la crise qui ébranle actuellement l'Église orthodoxe, les rituels ancestraux continuent d'être réalisés comme depuis des siècles. Dans l'une des églises de la laure de Kievo-Pechersk, le prêtre Philip marie Yevgeny et Katerina Bolonnikov.
Dans l'église du Réfectoire de Saint-Antoine et Saint-Théodose de la laure de Kievo-Pechersk, les fidèles attendent le début de la liturgie du dimanche. Seuls 12 % des Ukrainiens assistent à des services religieux chaque semaine.
Séparés de leurs fidèles par une balustrade, des prêtes en habits sacerdotaux scintillants s'apprêtent à lire l'Évangile lors d'un office religieux.
Cœur de l'Église orthodoxe d'Ukraine, la laure de Kievo-Pechersk est un monastère notamment composé de la Cathédrale de la Dormition (à gauche) et de l'église du Réfectoire de Saint-Antoine et de Saint-Théodose (à droite).
Le prêtre Philip guide Katerina et Yevgeny Bolonnikov au cours de la cérémonie de leur mariage. La vénération des icônes fait partie intégrante de la religion orthodoxe.
Le prêtre Ilya baptise Alisa, âgée de trois mois, dans une des églises de la laure de Kievo-Pechersk.
Quelques personnes écoutent le son des cloches depuis le Grand Beffroi de la laure de Kievo-Pechersk.
La laure de Kievo-Pechersk abrite un monastère actif qui compte plus d'une centaine de moines. Ici, les moines marchent en procession en direction du réfectoire pour partager tous ensemble un repas.
Conformément à la tradition ancienne, les moines orthodoxes affichent de longues barbes et portent des soutanes noires.
Des membres de la chorale de l'académie de théologie de Kiev chantent la liturgie lors d'une office du dimanche qui a eu lieu à l'église du Réfectoire de Saint-Antoine et Saint-Théodose.
Bien que la laure de Kiev-Pechersk soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et soit une attraction culturelle majeure, des moines y vivent toujours.