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Jean de Dieu, véritable guérisseur ou imposteur ?

Ce Brésilien prétend avoir reçu un don de Dieu : guérir les malades par le toucher. Passionné par les guérisseurs de l'Église catholique, il cherche à prouver qu'il est, lui aussi, un saint.

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