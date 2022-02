Mon père, un documentaire bouleversant sur la vie et la disparition d’Alex Lowe

Les récits des exploits périlleux d’alpinistes sur les plus hauts sommets du monde se comptent par milliers. Mais souvent, il manque une partie de l’histoire, car chaque seconde que passent ces alpinistes dans les environnements les plus extrêmes de la planète est une seconde passée loin de leurs proches, conjoints, parents ou enfants. Pour eux, les secondes se transforment en mois, tandis que les êtres qui leur sont chers évoluent dans un environnement qui veut leur mort.

Mon père est un film qui s’intéresse aux familles confrontées à un des silence les plus cruels. Des bribes de cette histoire sont bien connues dans le monde de l’alpinisme, notamment celle du charismatique et talentueux Alex Lowe, dont les expéditions au début des années 1990 ont inspiré une nouvelle génération d’alpinistes rapides et légers. En 1999, alors que Lowe et l’un des membres de l’expédition, Dave Bridges, effectuent une mission de reconnaissance au-dessus du camp de base pour descendre en ski le Shishapangma, sommet culminant à 8 027 mètres, le manteau neigeux s’est écroulé et a déclenché une avalanche massive. Les deux hommes ont été ensevelis et portés disparus.

Ce drame a touché de plein fouet le meilleur ami et partenaire d’escalade d’Alex Lowe, Conrad Anker, qui a survécu à l’avalanche, et la famille de l’alpiniste disparu : son épouse Jennifer et leurs trois jeunes garçons, Max, Sam et Isaac.

Si Mon père dresse le portrait révélateur d’un aventurier, le documentaire s’intéresse aussi à ce qui arrive à une famille brisée.