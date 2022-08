La nature slovène, aussi belle que singulière

Recouverte de forêts luxuriantes et vivifiantes sur un peu plus de la moitié de sa superficie, la Slovénie est l'un des pays les plus boisés d'Europe. Que vous recherchiez les sensations fortes en vous essayant au cyclisme, à la randonnée, à la tyrolienne ou au rafting, ou que vous préfériez un voyage plus lent, à admirer les quelque 24 000 espèces animales et végétales du pays, cet environnement incroyable saura s'adapter à votre rythme. Découvrons comment la Slovénie protège ses paysages naturels et entretient un lien étroit avec la faune et la flore sauvages.

Le cœur vert de la Slovénie

La Slovénie compte trente-quatre parcs paysagers, ainsi que plusieurs petits parcs forestiers et régionaux, chacun racontant sa propre histoire de coexistence entre l'Homme et la nature. Si la Slovénie ne manque pas de jolis espaces naturels, le parc national du Triglav est le seul parc national officiel du pays et regorge de biodiversité, en plus d'offrir une vue panoramique sur les Alpes juliennes et sur le mont Triglav, le plus haut sommet de Slovénie. Si vous en avez le temps, explorez le parc dans son intégralité car chaque recoin dissimule une nouvelle surprise naturelle, telle que la grande gorge de la rivière Soča, les cascades rugissantes de Kozjak et Peričnik, et la verdure ondoyante du plateau de Pokljuka.