Aventures au pays des géants

De l’autre côté du plateau, en Estrémadure, cette richesse mythique a fait que les hameaux de montagne de Las Hurdes comptent autant d’êtres imaginaires que d’habitants. Le géant poilu Pelujancanu, le bouc Machu Lanú et Entihnaol, le porteur de pluie, se joignent tous à la parade annuelle de bizarrerie atavique qu’est le carnaval de Hurdano. Les cycles agricoles qu’ils vénèrent ont à leur tour fait pousser des ingrédients pour les recettes des multiples cultures résidentes qui ont donné à cette région sa réputation en matière de gastronomie.

« C’est une cuisine humble et de subsistance », explique le chef cuisinier et professeur de cuisine Francisco Refolio de Cáceres, ville fortifiée éclectique et archaïque parfois appelée « le garde-manger de l’Espagne ». En même temps, explique-t-il, certains bouillons et ragoûts complexes auraient inspiré la haute cuisine française ; une fable populaire raconte qu’un général napoléonien aurait volé le livre de recettes d’un monastère local et changé le cours de l’histoire épicurienne. M. Refolio énumère ensuite quelques aliments sélectionnés préparés selon les normes AOP et des « méthodes ancestrales » dans toute l’Estrémadure : les cerises de la vallée de Jerte, les fromages crémeux de Casar de Cáceres et d’Acehúche, le chevreau de lait de Cáceres, et le célèbre jambon ibérique « de gland », issu de l’« écosystème unique » de la forêt dehesa voisine.

« Ses caractéristiques sensorielles de vue, d’odorat et de goût ne sont pas négligeables », dit-il, et pour une présentation parfaite, il recommande « une coupe fine de deux doigts de long ». L’aventurier moderne peut même explorer le domaine herbeux et vallonné du porc noir ibérique lors de gastro-tours à cheval, pour rencontrer et manger avec les producteurs de jamón dans leurs fermes, comme un Don Quichotte affamé.

