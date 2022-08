Les marins, les sirènes et les surfeurs de la côte basque

Bien que les ports n’ont plus tout à fait la même allure qu’il y a cinq cents ans, des efforts sont déployés pour protéger et restaurer le paysage terrestre et marin entre eux. Bermeo est désormais la porte d’entrée de la réserve de la biosphère d’Urdaibai, une zone de marées où la rivière Oka se jette dans un large estuaire entouré de forêts et de terrains humides. Auparavant, les marécages ont été drainés et assainis, et l’écosystème en avait subi les conséquences, cependant les digues et autres barrières ont été retirées pour permettre à l’eau de couler à nouveau dans les marécages. La sauvegarde et l’entretien de ceux-ci ont permis à la zone de retrouver un biotope d’espèces endogènes jadis en voie de disparition, et les oiseaux reviennent nombreux.

« La biodiversité a augmenté de façon considérable, nous sommes passé d’une centaine d’espèces à répertorier à environ 225 », explique Rowan Hardman, coordinatrice du British Council qui travaille en étroite collaboration avec l’Urdaibai Bird Center. L’organisation a ouvert ses portes comme association en 2012, et accueille des visiteurs dans un innovant musée et une plateforme d’observation qui surplombe les marécages. « Nous observons des oiseaux qui n’étaient jamais ici auparavant. Des Sarcelles d’été, des grèbes, des balbuzards pêcheurs... Certains, comme les Milouins d’Europe, se reproduisent ici même maintenant. »

Sa préférée est la spatule. « Elles sont grandes, blanches et spectaculaires, mais aussi très calmes. Elles dorment toujours, ou lissent tranquillement leurs plumes. Elles sont la preuve que le marécage est devenu un havre de paix. » La réserve est une zone de halte pour les spatules et d’autres oiseaux migrateurs, comme le héron pourpré, qui séjournent ici en route vers ou en provenance de l’Afrique. Originaire de la côte sud de l’Angleterre, Mme Hardman a déjà entendu parler des histoires de lamias, mais elle est plus intéressée par les oiseaux ’que par les légendes locales.

« Eh bien, on dit que les hirondelles portent chance, donc il ne faut jamais détruire leurs nids. Il y a peut-être un côté religieux à cela, je pense, car la couleur de leurs plumes est associée à la Vierge Marie. » En effet, les récits anciens affirment que les lamias sont parties de la région avec l’arrivée du christianisme, leurs oreilles étant sensibles aux bruits des clochers des chapelles.

C’est aussi un bruit qui apportait chance et réconfort aux pêcheurs. Les jours de fête de l’été, des processions de pèlerins venant de Bermeo, Bakio ou Arrieta traversent le pont de pierre jusqu’à San Juan de Gaztelugatxe, et grimpent les 241 marches (on dit que l’une d’entre elles a l’empreinte du pied de Saint Jean-Baptiste). Ils sonnent trois fois la cloche de l’église au sommet. Faire sonner la cloche porte bonheur et protège des maux, surtout aux âmes courageuses qui travaillent en mer.