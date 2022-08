Mystères d’un royaume médiéval

Il y a de l’or sous les pieds, et l’Empire romain a déplacé des montagnes pour l’avoir. Les voyageurs d’aujourd’hui peuvent voir comment les collines de Navelgas ont été remodelées par d’anciennes opérations minières, et visiter le site de fouille des hautes terres à Chao Samartín, où les Romains ont réaménagé les forts de l’âge de bronze pour stocker leur butin. Les pièces d’or amassées par le cuélebre pourraient bien être des pépites de vérité au cœur de sa légende.

Peut-être la bête est-elle aussi un parent des dinosaures qui ont laissé des fossiles et des empreintes sur la « Côte des dinosaures » entre Gijon/Xixón et Ribadesella/Ribeseya. Le passé préhistorique ne semble pas si lointain le long de ces falaises, et la grotte voisine de Tito de Bustillo regorge d’images anciennes d’humains, de mammifères de l’ère glaciaire et même d’une baleine datant de 35 000 ans. Selon le professeur Rodrigo de Balbín-Behrmann, les premiers homo sapiens les ont peut-être peintes, ou nos cousins les Néandertaliens.

« Les possibilités sont ouvertes », dit-il, ce qui s’applique également à leur signification : peut-être ces symboles avaient-ils un but religieux, mais il est réticent à toute projection ou simplification. Ce qui captive M. Behrmann, ce n’est pas seulement la beauté des images, mais aussi leur mystère. Sur ces parois rocheuses, et dans la galerie de répliques ouverte au public, « nous nous trouvons face à une humanité qui nous ressemblait, et qui était capable d’abstraire et de créer des formes que nous ne comprenons toujours pas complètement ».

Et si ces formes doivent être considérées comme des trésors, nous pouvons dire la même chose des autres richesses créées dans les grottes asturiennes. Le Cabrales, par exemple, un fromage bleu acidulé et aux accents de moutarde nommé d’après la communauté montagneuse où il a mûri dans des cavernes profondes, sombres et calcaires. Óscar Díaz Bada de la Quesería Ángel Díaz Herrero a créé une variété primée appelée Los Mazos en utilisant la formule ancestrale inventée par ses arrière-arrière-grands-parents. Les laits de vache, de brebis et de chèvre sont mélangés, chauffés, caillés et salés, puis affinés dans une grotte à plus de 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer à une température optimale de 6,5 à 7,5 degrés Celsius. « C’est comme cuisiner à basse température. Tout est plus lent, mais le goût et la texture sont encore plus parfaites » explique Óscar.

La grand-mère qui lui a enseigné la fabrication du fromage l’a également mis en garde contre le cuélebre, un avertissement qu’il a pris au pied de la lettre lorsqu’il était enfant, mais qu’il lit maintenant de manière métaphorique : « Les grottes sont généralement horizontales, mais les gouffres sont verticaux et profonds. Je pense que ce mythe était un moyen de garder les enfants loin des endroits où ils pourraient tomber. » Dans les histoires anciennes, le monstre est souvent apaisé par des offrandes abondantes de produits laitiers et de viande fraîche. Il y a là une part de vérité, car l’amour des Asturiens pour la gastronomie confère à la cuisine régionale sa puissance et sa profondeur, et tend vers des portions extraordinairement généreuses.