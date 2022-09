Des messages sur les montagnes : l'histoire de Jabal Ikmah

La région d'AlUla abrite des milliers de ces pétroglyphes, qui revêtent différentes formes et datent de différentes périodes. Des bouquetins, des chameaux, des chevaux, des autruches et de nombreuses autres espèces gambadent sur les parois rocheuses ; certaines poursuivies par des chasseurs stylisés munis de lances et d’autres armes. D'autres images représentent de grandes urnes et intègrent des motifs décoratifs complexes. Mais à quoi servaient ces pétroglyphes ? Si nous ne pouvons en être sûrs, l'envie de représenter le monde naturel dans l'art et de documenter les grands événements de la vie s'est manifestée dans toutes les cultures et toutes les sociétés.

Au nord de la vallée d'AlUla s'élève la montagne connue en arabe sous le nom de Jabal Ikmah. Elle révèle une riche collection d'images et de textes qui, de manière inouïe, ont su résister à des siècles de soleil, de vent et de pluie sans trop se détériorer. Ces inscriptions sont d'une telle variété que Jabal Ikmah fait aujourd’hui office de bibliothèque à ciel ouvert, même si ses origines pointent davantage vers un lieu de culte qu’un centre d'études. Parmi ses centaines de pétroglyphes, certains dateraient de plus de 2 500 ans. Ils offrent un aperçu fascinant de la vie et de la civilisation à l'époque où le royaume lihyanite prospérait dans cette région du nord-ouest de l'Arabie, entre le cinquième et le premier siècle avant notre ère.