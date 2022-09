Histoires enfouies : les tombeaux d’Hégra

Avant que de vastes fouilles ne soient entreprises à Hégra en 2008, l'année-même où le site est devenu le premier site d'Arabie saoudite classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce que nous savions des Nabatéens provenait principalement des historiens grecs et romains. Diodore de Sicile écrivait à leur sujet : « Si de nombreuses tribus arabes utilisent le désert comme pâturage, les Nabatéens surpassent de loin les autres en richesse, bien qu'ils ne soient guère plus de dix mille. »

Les tombeaux étaient un reflet de cette richesse et ajoutaient au prestige des familles auxquelles ils appartenaient, les tombeaux les plus grands et les plus ornés étant délibérément conçus pour être visibles du cœur de la ville. Plusieurs propriétaires étaient des strategoi, un mot grec emprunté par les Nabatéens pour décrire un gouverneur local exerçant des fonctions militaires et administratives. De nombreux artéfacts étaient aussi déposés à l'intérieur des tombes ; certains importés de Mésopotamie, de la Méditerranée ou, plus souvent, de Pétra. Des bracelets en bronze, des bagues, des colliers de graines ou de perles de verre, ainsi que des objets de la vie quotidienne, tels que des peignes, des flacons cosmétiques, des mouchoirs brodés et des pièces de monnaie ont tous été trouvés dans les tombeaux. Et le soin apporté à l'inhumation s'étendait également aux dépouilles corporelles. Les scientifiques qui ont analysé les résidus de matière organique découverts sur les os et les fragments de textile présents dans les tombes ont déduit que les Nabatéens enduisaient les corps des défunts d'un mélange de graisses et de résines provenant d'arbres à encens.

Certains tombeaux portent le nom de femmes, indiquant leur droit légal de posséder des tombes, et les textes précisent également que leurs descendants pouvaient en hériter. Comme dans de nombreuses autres civilisations, les inscriptions incluent des malédictions à l'encontre de quiconque violerait le tombeau ou tenterait de le revendiquer.