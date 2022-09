Les royaumes de Dadan et de Lihyan

Les déplacements le long des routes commerciales permettaient d'amener de nouvelles marchandises vers le nord, notamment des produits aromatiques, tels que l'encens, une résine obtenue à partir de la sève d'un arbre originaire du sud de l'Arabie et de la Corne de l'Afrique. Le commerce de l'encens contribuait grandement à la réussite économique de Dadan. Les agriculteurs du sud de l'Arabie récoltaient de grandes quantités de résine pour les acheminer vers le nord, jusqu'aux marchés du pourtour méditerranéen. Ils traitaient avec des marchands, qui transportaient l'encens jusqu'à Dadan, au cours de voyages qui duraient parfois plusieurs mois. Une fois arrivé à Dadan, l'encens était ensuite envoyé vers différentes régions. Les profits générés, et les taxes perçues par les habitants de Dadan, ont assuré la prospérité de la région pendant des siècles.

Avec le commerce sont apparues de nouvelles idées, de nouvelles expressions artistiques et de nouvelles façons d'écrire. Dadan a développé son propre système d'écriture, basé sur les scripts utilisés dans les oasis voisines, comme Tayma et Dumah, et sur les alphabets du sud de l'Arabie. Des milliers d'inscriptions restent visibles aujourd'hui, des dédicaces officielles aux frivoles graffitis. La langue locale, le dadanitic, s'est révélée étonnamment vivace, restant en usage dans la vallée d'AlUla et ses environs pendant au moins 500 ans.

L'historien Michael Macdonald a analysé les légères différences observées dans les inscriptions dadanites, notant que la forme des lettres varie de manière inhabituelle pour une écriture uniquement destinée à être gravée dans la pierre. Selon lui, l'évolution des lettres « suggère que l'écriture était utilisée pour écrire à l'encre sur des matériaux tels que le papyrus ou les tessons de poterie », ce qui est intriguant, même si les archéologues n'ont jamais trouvé d'exemples corroborant cette hypothèse.

Il est logique de présumer que le prestige de Dadan a fluctué au fil des années, notamment au cours d'une période de conflit avec Nabonide, le roi de Babylone, qui prétend avoir envahi Dadan au sixième siècle avant notre ère, tué son roi et occupé ses terres.

Après Nabonide, il y a environ 2 500 ans (la date exacte est inconnue), le contrôle de Dadan est passé aux mains des rois de la tribu de Lihyan, qui ont régné sur la région pendant plusieurs siècles, peut-être jusqu'au premier siècle avant notre ère. Mais les preuves matérielles suggèrent que la présence des Lihyanites n'a que peu influencé la culture dadanite.

Dans ce nouveau royaume de Lihyan, les hommes et les femmes possédaient tous deux des biens à leur nom. L'agriculture restait essentielle à la société, renforcée par des progrès innovants dans la gestion des ressources en eau. L'eau était clairement utilisée à des fins domestiques et agricoles, mais semble aussi avoir joué un rôle dans les rituels. Un immense bassin cylindrique, taillé dans une pierre unique au côté d'un bâtiment au cœur de Dadan, suggère une utilisation à des fins religieuses ou cérémonielles. Outre son propre système d'écriture, Dadan avait ses propres dieux et lieux de culte, notamment des sanctuaires situés dans les montagnes près de la ville et au sommet du mont Umm Daraj, de l'autre côté de la vallée.