Parfums et épices : la route de l'encens à AlUla

Le commerce des aromates de luxe a atteint son apogée lorsque les Nabatéens ont pris le pouvoir, au premier siècle avant notre ère. Les Nabatéens, une tribu venue de l'intérieur de l'Arabie, ont fusionné des éléments de diverses cultures pour créer une civilisation unique, financée par leur commerce de marchandises, notamment d'encens. Ils ont creusé des tombes merveilleusement ouvragées dans les falaises de grès bordant leur ville marchande, Hégra, construite à courte distance de Dadan, sur une plaine désertique au nord de la vallée d'AlUla, et ont développé un système de citernes, permettant de recueillir les eaux de pluie, en complément d’une centaine de puits. Les archéologues ont découvert à Hégra une multitude de petits pots en albâtre, parfaits pour le conditionnement des épices et aromates, ainsi que des poteries vernissées de l'est et de délicats objets en verre, importés du nord et de l'ouest. Grâce à un réseau de routes commerciales reliant l'Arabie du Sud, la mer Rouge, la capitale nabatéenne, Pétra (aujourd'hui en Jordanie), et les marchés extérieurs, Hégra était en mesure de fournir de l'encens et d'autres produits de luxe à des clients situés aux quatre coins du monde. En retour, la ville importait des produits artisanaux de haute qualité de divers pays lointains. Ainsi, l'oasis prospérait.

L'Empire romain a annexé Nabataea au deuxième siècle de notre ère. Dans un premier temps, il est possible que cela ait encore élargi les horizons d’Hégra; certains vestiges indiquent que des soldats romains venus d'Afrique du Nord et d'ailleurs ont tenu garnison dans la ville. Mais cette occupation a également marqué le début de son déclin. Comme le souligne l'historien François Villeneuve, Hégra était tout simplement « trop éloignée » des centres du pouvoir romain pour bénéficier de tout investissement politique ou économique.

Ce changement de priorités a entraîné une modification de la structure des échanges commerciaux. Les voies terrestres traditionnelles avaient déjà été supplantées par les expéditions maritimes (avec un passage mer-terre via Hégra), mais avec le déclin de l'Empire romain, la demande pour les produits de luxe d’Hégradiminua également. Les Romains abandonnèrent finalement Hégra au troisième siècle.

La vallée d'AlUla a continué d'abriter des populations tout au long des siècles suivants, et le commerce a fluctué. Néanmoins, l'encens, ce produit de luxe indispensable sur lequel reposaient tant de rêves et projets, n'a jamais perdu son pouvoir de séduction. Aujourd'hui encore, brûler de l'encens du sud de l'Arabie est un rituel clé lors de nombreuses interactions culturelles, dans le monde arabe et au-delà, son parfum riche et enivrant emplissant souvent les salles de réception et de réunion. La longue histoire de ce symbole naturel d'abondance et d'hospitalité trouve ses racines dans les talents mercantiles des anciens peuples d'AlUla.