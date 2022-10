La légende de l'alpinisme Hilaree Nelson nous a quittés

Il y a une semaine, la ski-alpiniste américaine Hilaree Nelson et son compagnon Jim Morrison ont atteint le sommet du Manaslu (8 163 mètres), la huitième plus haute montagne du monde. Peu après avoir entamé sa descente en skis, Hilaree Nelson, 49 ans, a accidentellement déclenché une petite avalanche qui l’a emportée sur son passage. Morrison a retrouvé son corps deux jours après le drame.

« Souvent, dans la vie, on veut jouer la sécurité, et on fait en sorte que tout ce qui nous entoure — tout particulièrement dans le monde occidental — soit bien confortable et sans danger », a un jour affirmé l’alpiniste Hilaree Nelson. « Nous pouvons ainsi faire des choix en sachant où ce chemin nous mènera. De mon côté, j’ai toujours eu tendance à faire des choix sans savoir où ils me mèneraient. »

Nelson, qui était une exploratrice National Geographic, était dotée d’une soif de voyage toute particulière qui lui a permis de se lancer dans plus de quarante expéditions, dans seize pays différents. En chemin, elle a exploré certaines des plus hautes montagnes de la planète, réalisant souvent la descente en skis. En 2012, elle est devenue la première femme à atteindre des sommets de 8 000 mètres, l’Everest et le Lhotse, en une unique expédition de 24 heures. Six ans plus tard, elle est retournée au Lhotse et est devenue la première à réaliser une descente en skis depuis son sommet.