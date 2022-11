Les couleurs automnales de la Nouvelle-Angleterre se révèlent au fil d’une randonnée flamboyante

Une fois achevé, le High Road offrira non seulement un accès direct à des réserves naturelles et des terres protégées mais aussi à des villes de montagnes pittoresques, comme Great Barrington et Lenox, abritant notamment le Tanglewood Music Center. Contrairement aux randonnées qui nécessitent de porter des sacs à dos très lourds et des tentes, les voyageurs du High Road pourront reprendre des forces dans un restaurant local et passer la nuit dans un B&B chaleureux avant d’affronter leur prochaine journée.

En plus d’attirer de nouveaux voyageurs dans les Berkshires, le sentier incarne un esprit égalitaire entre deux idées, déclare Deanna Oliveri, cheffe de projet pour le Berkshires Natural Resources Council (BNRC), qui supervise la préservation des terres dans ces montagnes.

Mme Oliveri explique que lorsque Tad Ames, l’ancien président du BNRC, a proposé l’idée du High Road en 2015, l’objectif était de mettre en valeur la nature, à l’instar des circuits pédestres interconnectés en Europe. « Mais depuis que le projet a été lancé, nous avons aussi mis l’accent sur la création de meilleurs accès aux terres protégées, notamment pour les communautés qui n’ont pas été aussi bien desservies par des projets comme le High Road », ajoute-t-elle.

LE SENTIER LENOX-PITTSFIELD DU HIGH ROAD

Le nouveau sentier consistera en sept à huit segments de 16 km qui s’étendront du nord au sud des montagnes et de leurs communautés. Actuellement, seul un segment est ouvert, avec deux points de départ officiels : l’un à la station de ski Bousquet Mountain à Pittsfield, l’autre au Kripalu Yoga Center à Lenox. La pièce maîtresse de ce tronçon de Pittsfield à Lenow est le Yokun Ridge, un massif de pics conjoints recouverts d’une grande variété de forêts boréales et à feuilles caduques.

Culminant à plus de 654 mètres au-dessus du niveau de la mer, la Lenox Mountain est le point le plus haut du circuit. Depuis le sommet, un banc offre une vue panoramique sur les fermes, les étangs et la chaîne de montagnes Taconic, non loin de New York. Un point d’intérêt moins connu est le Mahanna Cobble, un point de vue près du point de départ de la Bousquet Mountain qui révèle une étendue de région boisée encore intacte.

Une vue aussi vierge que celle-ci, dépourvue de toute trace humaine, est plutôt rare dans le comté de Berkshire. Le versant ouest des montagnes, que le tronçon traverse, abrite certaines des plus grandes villes et fermes de la région.

La descente de la Lenox Mountain vers le village de Lenox longe des sentiers et chemins forestiers isolés, lentement reconquis par le sous-bois. Avec son quai recouvert de mousse, l’étang Monks aux eaux vitreuses laisse présager la ligne d’arrivée du High Road sur les collines du campus de Kripalu, où les marcheurs sont susceptibles de croiser des yogis en train de perfectionner leur posture du pigeon royal. Une courte montée depuis le point de départ de Kripalu, le long de West Street, mène au centre du village de Lenox.

Ici, parmi les cottages Queen Anne et les patios fleuris, la traversée du High Road prend une tournure plus décontractée. Après s’être enregistrés et s’être lavés à l’Apple Tree Inn ou au The Constance, les voyageurs peuvent se réjouir de leur réussite autour d’une bière hefeweizen locale et de pâtes. Ils ont ainsi tout le loisir d’envisager leur retour à Pittsfield à pied le lendemain matin. Les chemins secondaires qui relient les quartiers résidentiels comme Lenox à la route de Yokun Ridge du High Road offrent une multitude de possibilités.

UNE TRADITION ANCIENNE QUI REVÊT UN OBJECTIF MODERNE

Bien que le High Road renoue avec la tradition ancienne des routes de pèlerinage, il ajoute un objectif plus contemporain qui consiste à améliorer l’accès public aux environnements naturels. La carte du sentier pour son premier tronçon, par exemple, met en évidence les chemins existants dans la région qui relient les villes au chemin principal du High Road.