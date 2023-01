Ces lieux naturels époustouflants appartiennent désormais au passé

Pin de Jeffrey, parc national de Yosemite - Ce pin de Jeffrey, mort et battu par le vent au sommet du Sentinel Dome, dans le parc national de Yosemite, a été rendu célèbre par Ansel Adams et s'est finalement effondré en 2003. Cet arbre californien pittoresque était l'un des arbres les plus photographiés au monde, apparaissant sur des plaques photographiques en verre dès les années 1860.