Découvrez le meilleur de Lisbonne

Avec ses rues tortueuses pleines de caractère et de charme, Lisbonne est la « grande petite ville » que vous ne voudrez plus quitter.

Merveilles de la nature

Le Jardim do Parque das Nações est une ceinture verte au sein de la ville elle-même, conçue pour créer le plus grand espace vert continu de la ville. Ces jardins, dotés d'une belle végétation indigène et exotique, les cafés et les promenades le long de la rivière constituent un cadre enchanteur où les habitants et les visiteurs aiment se retrouver. En ce qui concerne les merveilles naturelles, le fleuve Tejo (le Tage) est un spectacle impressionnant. Prenez un ferry ou une excursion sur la rivière et vous pourriez même apercevoir des dauphins.

Parc National

Le palais et le parc de Pena, situé dans les montagnes de Sintra, constituent une visite incontournable. Le parc, aménagé en même temps que le palais par le roi Fernando II et le baron von Kessler, est l'exemple même du romantisme du XIXe siècle. Le palais est au centre d'un parc qui s'étend sur 200 hectares de forêt avec un labyrinthe de chemins et de routes étroites qui relient le palais aux nombreux autres points d'intérêt du parc. Le parc, qui comprend la Tapada do Mocho et le château mauresque, est entouré d'un mur de pierre. Le parc compte plus de 500 essences d'arbres du monde entier, ce qui, conjugué avec l'extraordinaire complexe de parcs, jardins, palais, domaines ruraux, monastères et châteaux, fait du paysage culturel de Sintra un site du patrimoine mondial de l'UNESCO protégé par la législation nationale depuis 1995.

Un site archéologique

Le site archéologique le plus important du Portugal est celui de Foz Côa, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui compte plus d'une centaine de dalles polies par les glaciers, contenant au moins 5 000 gravures zoomorphes d'animaux et de symboles gravés. Les 30 sites d'art rupestre qui y ont été découverts sont considérés comme faisant partie des plus importants au monde. Foz Côa est la région qui entoure la vallée de la rivière Coa. On peut y accéder par l'un des trois villages de Vila Nova de Foz Coa, Muxagata ou Castelo Melhor. Vous pouvez réserver une visite dans l'un des trois centres d'accueil du parc archéologique. Les réservations doivent être faites au moins une semaine à l'avance, car l'accès à ces sites n'est possible que par le biais d'une excursion en 4x4.

Site de l'UNESCO

Les sites classés par l'UNESCO ne manquent pas au Portugal. Pour les amateurs de vin, le site enchanteur de la vallée du Douro classé par l'UNESCO est une expérience incontournable. Les descendants des premiers propriétaires terriens produisent du vin dans cette ancienne vallée depuis plus de 2 000 ans. Il s'agit de la plus ancienne région viticole délimitée au monde. Creusées par les rivières et par l'homme, ces vallées profondes offrent un climat idéal pour les vignobles en terrasses où, grâce au savoir-faire transmis de génération en génération, sont élaborés des portos et des vins de renommée mondiale. L'œnotourisme est en plein essor au Portugal. De plus en plus de vignobles sont ouverts au public et proposent des dégustations et des visites exceptionnelles.