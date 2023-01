Les trésors du Mustang se dévoilent

Jigme m’a raconté que son prédécesseur apporta des offrandes de lait, de sol et de graines de moutarde pour montrer que le Mustang avait des terres et des richesses à partager. Impressionné par ce geste, le souverain népalais offrit sa protection au Mustang en échange de taxes symboliques et d’un tribut annuel. Deux siècles plus tard, cette allégeance allait sauver le Mustang des ravages de la domination chinoise au Tibet, qui commença peu après l’invasion du pays par Mao Zedong, en octobre 1950. Au cours de la décennie qui suivit, alors que des milliers de sites bouddhiques étaient fermés au Tibet, les trésors du Mustang demeurèrent préservés.

Mais l’isolement du royaume ne l’empêcherait pas d’être plongé dans la guerre froide. Au début des années 1960, une armée secrète de guérilleros tibétains formés par la CIA se rendit au Mustang. Soutenue par des parachutages américains d’armes, de fournitures et d’opérateurs radio aguerris, elle prévoyait de lancer des raids transfrontaliers contre l’armée chinoise, puis d’établir des bases au Tibet. Malgré la saisie d’importants documents de renseignements, elle ne remporta que peu de succès et fut désarmée par le gouvernement népalais en 1974. Les retombées politiques incitèrent ce dernier à boucler la région plus étroitement.

Tel était le monde dans lequel avait grandi Jigme, un royaume interdit, isolé au milieu de certains des reliefs les plus inhospitaliers de la planète. En tant que roi, son père surveillait la frontière, mais il devait surtout maintenir la paix. Il allait constamment d’un village à l’autre, réglant les querelles locales et les conflits de propriété. « Il passait rarement ne serait-ce que deux jours à la maison, me dit Jigme. Il entendait parler d’un problème ou d’une dispute, sautait sur son cheval et se rendait sur place. Il avait toujours le dernier mot dans le royaume. »

À l’âge de 21 ans, Jigme décida de quitter le Mustang pour aller étudier à l’université de Katmandou. Chaque hiver, son père y venait en visite afin d’honorer le traité signé avec le roi népalais, effectuant le voyage de trois semaines à travers les montagnes, comme l’avaient fait ses ancêtres. « Il apportait des produits locaux pour le souverain : des tapis de laine, des couvertures et des chevaux, m’expliqua Jigme. Et pendant qu’il était là, il rendait compte de la façon dont les fonds publics étaient employés et demandait de l’argent pour de nouveaux projets. »

Les choses commencèrent à changer en 2008. Après une décennie de guerre civile, le Népal adopta une nouvelle Constitution, se réinventant pour devenir une république fédérale. Toutes les monarchies furent abolies, et le père de Jigme fut démis de ses fonctions officielles. Brusquement, le rôle auquel Jigme se préparait fut supprimé, du moins officiellement.

« Cela ne m’a pas beaucoup dérangé, confia Jigme. J’ai compris que les temps changeaient et que je devais me concentrer sur ma propre vie. Nous n’avons jamais été fiers de notre position, et nous n’avons reçu aucun dédommagement. Nous avons donc accepté la chose. »

Après le décès de son père en 2016, Jigme se retrouva dans une position délicate. La plupart des Lopas le considéraient comme le roi légitime, bien qu’officiellement sans pouvoir. Ainsi dépendaient-ils toujours de lui pour conduire les rituels religieux et, de temps à autre, pour régler les différends locaux. De plus, le peuple lui vouait une vénération visible. Un peu plus tôt dans la journée, alors que nous marchions dans les ruelles étroites de Lo Manthang, toutes les personnes que nous croisions ôtaient respectueusement leur chapeau et s’inclinaient devant lui. Souriant et jovial, Jigme saluait chacun d’eux par son nom.