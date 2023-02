Porto Rico : ce nouveau sentier vous invite à traverser la luxuriante forêt tropicale d'El Yunque

« C'est exceptionnel de faire une randonnée au sein d'une forêt tropicale, d’être au sommet d'une montagne dans les nuages et d’aller à la plage le même jour », confie Keenan Adams, superviseur de la forêt d'El Yunque.

Le NorEste Trail est le fruit de la collaboration novatrice entre une demi-douzaine d'organisations américaines et portoricaines gouvernementales, nationales, municipales et régionales, d’organismes à but non lucratif et d’organisations communautaires.

« Lorsque l’on aménage un sentier comme celui-ci (tout comme d'autres sentiers régionaux tels que le Pacific Crest Trail et l'Appalachian Trail), on tombe sur des propriétés provenant de réserves foncières, de réserves d'État, de propriétés du service forestier des États-Unis, et ce en plus des terrains privés », explique David Ilse, responsable du service public pour le service des Forêts du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA). « Rassembler tout ça demande beaucoup de coordination. »

Alors que de plus en plus de terrains de Porto Rico passent aux mains de propriétaires privés et étrangers, cette initiative permet aux amateurs de nature et de culture de profiter de la beauté inestimable et sauvage de l'île, tout en soutenant les communautés locales.

« La seule façon de conserver les ressources et de faire en sorte que les gens en deviennent les gardiens, c’est de les leur faire aimer », explique Mónica I. Pérez-Eguía, directrice exécutive de Love in Motion, une organisation à but non lucratif qui crée des expériences de tourisme durable. « La seule façon de les aimer, c'est de s'y rendre, de fouler les sentiers et d'apprendre à connaître [ces ressources]. Ce n'est pas une transaction, c'est une expérience, une aventure. »