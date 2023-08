Le parc culturel du Tassili, un trésor d'art préhistorique trop peu connu

Selon les paléoclimatologues, il y a entre 11,7 et 5,5 milliers d’années, des changements dans l’inclinaison et l’orbite de la Terre par rapport au Soleil auraient provoqué un réchauffement de l’hémisphère nord. Au cours de cette « période humide africaine », les moussons d’été, qui étaient plus longues et plus intenses, ont rempli les bassins géologiques de lacs et de zones humides. De grands fleuves reliaient ainsi l’Atlantique au littoral méditerranéen du Maghreb, et de grands mammifères parcouraient ces immenses prairies.