L'Algérie, une destination touristique encore sous-exploitée

Pour celles et ceux qui sont prêts à passer tous les défis bureaucratiques, l’Algérie est sans doute l’une des destinations les plus enrichissantes à être accessibles en seulement quelques heures de vol depuis la France. Un autre point essentiel : elle est aujourd’hui considérée comme une destination sûre et relativement stable. La plupart des gouvernements étrangers déconseillent uniquement de se rendre près de ses frontières avec la Libye et le Niger.

UNE ANCIENNE COLONIE FRANÇAISE

L’anonymat de l’Algérie remonte à une période relativement récente de son histoire. Entre 1830 et 1962, le pays représentait le bien le plus précieux de l’Empire français. Après une guerre sanglante entre les insurgés algériens et les colons français qui a duré huit ans et fait entre 400 000 et 1 million de morts, l’indépendance a enfin été obtenue.

« Les efforts barbares de la France visant à détruire la culture algérienne ont engendré un profond sentiment antioccidental », explique Adel Hamaizia, chercheur invité à l’université de Harvard. « Au lendemain de ces événements, le pays devenu indépendant était très désireux de reconstruire et de protéger son identité religieuse et culturelle. »