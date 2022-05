Djeddah : la ville portuaire historique d'Arabie saoudite

Autre objectif : développer le tourisme à grande échelle pour en faire une nouvelle source de revenus. Depuis 2019, les voyageurs de loisirs de quarante-neuf pays (dont la France) peuvent demander des visas.

Outre ses vastes déserts et ses remarquables ruines archéologiques, l’Arabie saoudite peut également compter Djeddah, qui est la porte maritime des sites sacrés du pays, parmi les lieux emblématiques à visiter. Au total, 650 bâtiments des 18e et 19e siècles, en pierre de corail et enduits de plâtre blanc, ornent le quartier d'Al-Balad, le vieux Djeddah, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2014. Maintenant que les rénovations sont terminées et que les hordes de vacanciers et de touristes ne sont pas encore arrivées, c’est le moment parfait pour aller visiter cet endroit magique.

LA PORTE DE GRANDES VILLES SAINTES

Djeddah est la principale ville du Hedjaz, qui signifie la « barrière », une région étroite qui se situe le long de la mer Rouge, et qui est bordée de montagnes et de plateaux. Pendant des siècles, les pèlerins musulmans sont venus au Hedjaz de tout le Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie, pour se rendre dans les villes saintes de La Mecque et de Médine, créant ainsi une forme de mondialisation avant même l’existence de ce terme. Al-Balad, qui se trouve près du port d’origine qui date du 7e siècle, est au cœur de toute cette animation. Il s’agit du premier endroit d’Arabie à avoir été vu par les pèlerins musulmans, avant l’époque des voyages aériens.

La vieille ville, autrefois plaque tournante du commerce des épices, est un assemblage de bâtiments blanchis et ornés de balcons fermés en bois de teck provenant d’Inde. Appelés roshans en référence au perse rozen, qui signifie « ouverture de fenêtre », les écrans des balcons sont taillés en une sorte de grillage. Les femmes pouvaient ainsi s’y asseoir et observer la rue, et ce sans être vues par le monde extérieur.

Les roshans de Djeddah sont similaires aux moucharabiehs de Tunisie, d’Égypte et du Levant. Leurs sculptures complexes se superposent à des façades d’un blanc aveuglant, frappantes de par leur simplicité. Ici, aucun roshan ne se ressemble, mais le modèle architectural de tout ce vieux port paraît uniforme.

« En arabe, on dit que "les maisons se parlent" », explique Abir Jameel AbuSulayman, qui est devenue en 2011 la première femme guide touristique d’Arabie saoudite. Elle m’a emmené rencontrer Ahmed Angawi, qui dirige un atelier qui redonne vie à l’art de la construction des roshans.

« Dans toutes ses variations, le treillage représente une géométrie qui exprime à la fois l’unité et la diversité du monde islamique », m’a confié Angawi.

Quand ils ne sont pas dans leur teck brun foncé naturel, les roshans sont peints en vert ou en bleu ciel. Le vert est la couleur de l’islam et du Royaume d’Arabie saoudite, tandis que le bleu est inspiré des moucharabiehs de Sidi Bou Said, un chef-d’œuvre urbain au nord de Tunis, sur la Méditerranée. L’effet des roshans bleu ciel sur les murs blancs évoque également les îles grecques, et il existe ici un bâtiment baptisé « Mykonos House ». Comme les îles grecques, les ruelles étroites et somnolentes du vieux Djeddah abritent de nombreux chats.