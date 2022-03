L'Iran vu depuis le chemin de fer transiranien

« Une fois assis dans le train depuis Téhéran en direction du sud, vous basculez entre les saisons en un clin d’œil », témoigne Yeganeh Morakabati, chercheuse en tourisme et professeure associée à l’université de Bournemouth. Elle étudie les conséquences de la violence politique sur le tourisme au Moyen-Orient et en Afrique. « Et ce n’est pas tout. Vous avez aussi l’impression d’avoir changé de pays, car les cultures et les peuples sont très différents. On parle là d’un changement total de décor et même de langue. C’est phénoménal. »

Pourtant, l’image de l’Iran en tant que destination touristique aux multiples facettes souffre depuis la révolution de 1979. Des dizaines d’années de sanctions et des portraits médiatiques négatifs de la société du pays, dépeinte comme anti-occidentale, ont accentué la marginalisation de la nation, déclare Mme Morakabati. Néanmoins, à mesure qu’un plus grand nombre de touristes affluent dans le pays et se forgent leur propre opinion, ces stéréotypes sont en passe de disparaître.

Avant la pandémie de COVID-19, le tourisme en Iran battait son plein. Avec la Coupe du monde de la FIFA 2022 organisée au Qatar non loin, à l’automne, le pays se prépare à un afflux de voyageurs. Le chemin de fer, initialement considéré comme l’un des projets d’infrastructure les plus controversés d’Iran, se place au cœur des efforts de la nation pour relancer le tourisme.

LA NAISSANCE D’UN CHEMIN DE FER

Aujourd’hui, le chemin de fer est symbole de modernité et d’unité. Toutefois à sa construction, il était sujet à controverse.

Le réseau ferroviaire iranien a pris forme relativement tard par rapport à ses voisins de l’Empire ottoman, du Raj britannique et d’Égypte. Tous ces pays disposaient d’un réseau dès la seconde moitié du 19e siècle, explique Mikiya Koyagi, professeur assistant à l’université du Texas à Austin et auteur du livre Iran in Motion: Mobility, Space, and the Trans-Iranian Railway (L’Iran en mouvement : mobilité, espace et chemin de fer transiranien).