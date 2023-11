Entre le Diable et le bleu de l'océan

Parmi d’autres œuvres de Manrique, on peut citer le Jardin de cactus de Guatiza et le centre culturel de Los Jameos del Agua, où se tiennent des concerts dans des grottes volcaniques, foyers des crabes albinos aveugles. Il a construit l’une de ses résidences (maintenant transformée en musée) dans une palmeraie à Haría, et une autre sur des bulles de lave à Tahíche. Cette dernière est désormais le siège de la Fondation César Manrique. Les visiteurs peuvent y admirer sa collection de tableaux, qui compte des Picasso et des Miró, ainsi que ses propres œuvres, inspirées des couleurs et des formes de Lanzarote… le rouge poudré et le noir brut, résultat magique des catastrophes naturelles du passé ; le bleu du ciel et la mer cobalt au loin ; le vert profond des cristaux d’olivine, également présents dans les météorites et à la surface de la planète Mars, utilisés pour fabriquer les bijoux en péridot ; et le jaune orangé du xanthoria, champignon lichénisé, doyen des espèces vivantes de l’île.

On peut également citer les traditionnelles maisons blanches, au bois peint en bleu ou vert, et leurs toits et patios conçus pour recueillir l’eau de pluie. Manrique a lutté pour que ces conceptions soient préservées au début de l’ère du tourisme. Sa défense passionnée de l’architecture de Lanzarote est sans doute la raison pour laquelle même les stations balnéaires les plus fréquentées, telles que Puerto del Carmen, Playa Blanca et Costa Teguise, conservent leur charme d’antan et ne sont pas dominées par des immeubles de résidences secondaires.

Un certain équilibre règne sur les plages et dans les villes plus calmes comme La Santa, qui abrite toujours une petite flotte de pêche, malgré son attrait indéniable pour les amateurs de sports nautiques du monde entier. Le vent et les vagues du large attirent particulièrement les surfeurs, qui peuvent prendre de très belles vagues toute la journée, avant de déguster des crevettes en soirée.

De nombreuses plages bordent l’île. À l’extrémité de la région de Pedro Perico, on trouve des anses secrètes où puffins et faucons pèlerins planent au-dessus de plages isolées. Au nord, on trouve le sable blond et les bars chiringuito de la plage de La Garita, véritable contraste avec la paisible baie de Caletón Blanco, dont l’eau turquoise miroite entre les formations de lave.