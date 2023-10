Huit petits coins de paradis, et l’espoir d’un neuvième

Les Grecs anciens étaient fascinés par l’ouest. Homère et Platon évoquaient un paradis mythique et une civilisation perdue aux confins du monde civilisé. Ils pensaient que les champs Élysées, lieux des Enfers ou du séjour des morts, ainsi que le continent englouti de l’Atlantide, se situaient en Macaronésie, une série d’archipels volcaniques au nord-ouest de l’Afrique, composée des Açores, du Cap-Vert, de Madère, des îles Selvagens, et bien sûr, des Canaries.

Huit des îles de l’archipel des Canaries sont habitées. On compte également quatre îlots et autres pitons rocheux, chacun possédant sa propre histoire et beauté naturelle. Fuerteventura, par exemple, a surgi de l’océan il y a 20 millions d’années, tandis que sa voisine La Palma a vu le jour il y a 1,7 million d’années. Cette dernière s’agrandit d’ailleurs toujours en raison d’épisodes sismiques sporadiques. L’archipel est sous domination espagnole depuis plus d’un demi millénaire. Le temps y est constamment clément, plutôt chaud. Ces îles partagent plusieurs caractéristiques biogéographiques, mais certaines sont uniques.

Le biologiste canarien Antonio Machado dresse une courte liste tirée des 3 600 espèces animales et 500 plantes natives des Canaries. « Le dragonnier des Canaries, la campanule des Canaries, le pinson bleu, le lézard géant de La Gomera… » Certaines de ces espèces sont en voie de disparition, comme bien d’autres oiseaux, reptiles, poissons et mammifères qui vivent sur ces îles.

« C’est un écosystème fragile à la biodiversité unique », explique le Dr. Machado, qui a consacré la plus grande partie de sa carrière à protéger la région. Les Canaries sont composées à plus de 50 % de parcs nationaux et de réserves naturelles. Les défenseurs de la région se réjouissent de victoires durement remportées, comme la reforestation d’un ancien bois de lauriers et la réintroduction d’espèces quasi-disparues.

On assiste également à une renaissance culturelle avec la réintroduction du porc noir des Canaries. Consommé pendant des siècles, il s’éteignait progressivement jusqu’à ce qu’un phénomène récent de réhabilitation de l’agriculture et de la gastronomie traditionnelles le réintroduise dans les exploitations agricoles, et par là-même dans les assiettes. D’autres traditions survivent : festivals, danses et sports (lutte, lever de pierre et une forme rudimentaire de saut à la perche nommée « saut du berger ») attestent d’un riche patrimoine humain, issu des traditions du peuple autochtone, les Guanches, des colons espagnols, et plus tard de ceux venus des Amériques.

Du plus loin que les habitants des huit îles s’en souviennent, une légende circule : celle de l’existence d’une neuvième île. Cette île spectrale, connue sous le nom de San Borondón, ou île de Saint-Brendan, d’après le moine navigateur irlandais qui l’aurait découverte, figure même sur d’anciennes cartes. Saint Brendan évangélisait les peuples par-delà les mers au 6e siècle. Lors d’un de ses voyages, il fut guidé par un poisson géant vers une sorte de paradis terrestre à l’extrémité de l’archipel. Ces légendes n’ont pas de secrets pour le Dr. Machado, né à Tenerife et qui retrace sa généalogie à la conquête espagnole.

Homme de science, il accorde peu de crédibilité aux témoignages isolés de pêcheurs locaux qui jurent avoir vu San Borondón apparaître et disparaître dans la brume, tel un vaisseau fantôme.

« La formation de nuages verticaux à l’ouest d’El Hierro peut donner l’illusion qu’une île se profile à l’horizon », suggère-t-il, mais El Hierro elle-même, comme toutes les îles des Canaries, possède une beauté et un mystère bien plus merveilleux à ses yeux que le fruit de l’imagination des pêcheurs. Le Dr. Machado fait l’éloge des mille et une découvertes que les voyageurs peuvent faire sur chacune des huit îles.

« Les îles les plus anciennes, comme Lanzarote, sont plates et arides, un peu comme le désert de l’Afrique. Le sommet de Tenerife se dresse à 3 716 mètres et il est couronné de neige en hiver. L’île est couverte de forêts de lauriers, de pins et offre bien d’autres habitats. La Grande Canarie, quant à elle, est une merveille géologique… » En bref, chaque île est un petit paradis. Tenerife