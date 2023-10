Une histoire écrite dans les étoiles

L’île a des coordonnées idéales, à 28 degrés de latitude, explique Gauthier Dubois, astronome français qui vit et travaille aux Canaries depuis plusieurs décennies. Sa position unique proche de l’équateur et éloignée des pôles permet d’observer la totalité des étoiles, qui tournent selon les saisons. Et, cerise sur le gâteau, il n’y a aucune pollution lumineuse pour gâcher le spectacle, explique Gauthier.

Les activités humaines et les lumières électriques sont principalement concentrées au nord-est, dans la région de la capitale, Las Palmas. Les vents dominants soufflent de ce côté et forment des nuages bas appelés « ventre d’âne », qui libèrent un air humide sous forme de « pluie horizontale ». Le ciel est donc dégagé dans les montagnes, à l’intérieur des terres, et dans le sud peu peuplé, où Gauthier anime des ateliers d’astronomie dans des lieux choisis avec son entreprise, AstroGC. « En l’absence de lune, on peut observer des constellations lointaines à l’œil nu, comme Andromède, Hercule et Omega Centauri. »

Avec ses quatre télescopes à grande ouverture, dont un qu’il a construit lui-même, il peut également montrer à ses clients des nébuleuses, des étoiles doubles et des bras spiraux situés à plus de 30 000 années-lumière, et leur donner « l’impression de faire un voyage en plein cœur de la galaxie, environnés de milliers d’étoiles ». En mars et avril, Canopus, la deuxième étoile la plus brillante, évolue dans un ciel exceptionnellement clair au-dessus de la Grande Canarie.

Gauthier se sent tout petit lorsqu’il observe sa trajectoire, et un sentiment de curiosité le rapproche des premiers colons préhispaniques : « Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Quelle est notre relation à l’univers ? Les anciens habitants des Canaries se posaient indubitablement les mêmes questions. Et même s’ils ne disposaient pas des mêmes moyens que nous, ils parvenaient à dessiner des cartes célestes absolument remarquables. »