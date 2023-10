Japon : à la découverte de la culture des Yamabushi, entre pèlerinage et méditation

Au-delà de la pagode se trouve la première des trois pentes menant au sommet du mont Haguro. Au milieu de la première, mes oreilles se bouchent. À mesure que nous prenons de l’altitude, l’humidité du bas de la vallée se dissipe, apportant une brise plus fraîche et des rayons de soleil chauds. Au milieu de la deuxième pente, nous quittons les marches et rejoignons un plateau marqué par un portail torii rouge, une structure symbolique traditionnelle, et Hayasaka annonce que c’est un bon endroit pour méditer. Nous nous asseyons sur de petits coussins ronds sortis d’un sac à dos. « La méditation yamabushi est différente de la méditation bouddhiste », nous apprend-il. « Il ne s’agit pas de la manière dont vous vous asseyez ou positionnez vos mains. L’objectif principal est d’être présent dans la nature. »

Au début, je n’arrive pas à me concentrer. Je tripote les feuilles des plantes qui me chatouillent les jambes et je repousse ce que je soupçonne être un moustique. Je finis néanmoins par me détendre. Les sons deviennent plus riches, le battement des feuilles devient un rugissement, le bruissement des insectes se fait plus précis, comme si je pouvais entendre les battements d’ailes des papillons trancher l’air environnant. Finalement, un pic vient rompre le charme et nous commençons à nous agiter et nous remettons sur pied, prêts à affronter la troisième et dernière pente.

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE

Le son de la conque traditionnelle, appelée un horagai, retentit, et je n’ai jamais rien entendu de tel : il est grave, presque funèbre, comme une longue exhalaison de vent qui sépare les arbres. Hayasaka émet ce son pour annoncer notre arrivée au Saikan, le shukubo (une auberge de pèlerinage), situé sous le sommet de la montagne, dans lequel je dois dormir cette nuit-là. La porte de la pagode en bois sculpté de l’auberge, grignotée par les éléments pendant plus de trois siècles, est l’une des dernières caractéristiques permettant de savoir qu’il s’agissait autrefois d’un temple bouddhiste.