Quand Disney s’inspire de l’Écosse

Captain America et Culross

Même si Captain America incarne la quintessence du héros américain, le premier film centré sur ce personnage nous emmène dans le comté de Fife sur la rive nord du Firth of Forth, Édimbourg se trouvant sur la rive sud du fleuve, pour une brève traversée du village de Culross, alors déguisé en bourgade norvégienne. Bien plus tard, pour Avengers : Infinity War, notre superhéros retourne en Écosse, cette fois pour une rencontre particulièrement musclée dans la gare de Waverley, au cœur de la capitale écossaise. Le passage à Curloss n'a finalement pas trouvé sa place dans la version cinéma, mais le village reste une destination populaire avec plus de mille ans d'histoire et un emplacement idéal qui lui vaut d'être cité comme l'un des plus beaux endroits où vivre en Écosse par le journal The Times.