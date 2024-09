Au fil des merveilles aquatiques de l'Ontario

J'interroge Tori sur sa connexion avec la rivière, tout en essayant de pagayer à ses côtés. « Ici, on est libres. On déjeune seuls sur une île inhabitée. Les cours d'eau se succèdent et nous offrent la possibilité de fuir le monde pendant plusieurs jours. C'est bon pour le corps, l'âme et l'esprit », déclare-t-elle. Bien qu'il soit impossible d'arpenter les 250 000 plans d'eau que compte la province, Tori est en bon chemin, avec plusieurs lointaines expéditions à son actif et une parfaite connaissance de la rivière. À ses yeux, le canoë est une façon de galvaniser les femmes et de les libérer de leurs responsabilités quotidiennes. Je réalise en regagnant la rive que, malgré l'omniprésence de l'eau, je n'en ai pas avalé une seule goutte durant ces quelques heures de canotage. Sous une chaleur inhabituelle, je fouille dans mon sac à la recherche de ma gourde, restée fraîche à l'ombre de mon siège. Après d'innombrables coups de pagaie, je me réjouis d'une gorgée revigorante, rafraîchissante et, bien entendu, hydratante. Le pouvoir de l'eau se décline sous toutes les formes, de ces quelques gouttes qui me ramènent à la vie à l'immensité de la rivière qui s'écoule sous nos yeux.