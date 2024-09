Sommaire du magazine National Geographic du mois d'octobre 2024 : Numéro spécial Amazonie

Depuis les hauteurs andines jusqu'à la surface des océans, suivez les explorateurs de National Geographic, qui dévoilent comment les communautés préservent leurs environnements fragiles tout en s'adaptant aux défis climatiques, et découvrez la richesse et la complexité des écosystèmes marins. Partez à l'ascension des sommets andins, là ou nait le fleuve Amazone, sur la piste de l'Ukuku, cet étonnant ours à lunettes puis, Au Pérou, découvrez la réalité des défis climatiques extrêmes grâce à une station météorologique posée au coeur des Andes, puis pénétrez les habitats inexplorés des hauteurs boliviennes qui dévoilent un exceptionnel habitat d’eau douce.