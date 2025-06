Sommaire du magazine National Geographic du mois de juillet 2025 : New York la nouvelle Babel

Il y a 400 ans, quand les Hollandais ont créé la colonie de la Nouvelle-Amsterdam, future New York, une trentaine de langues y étaient parlées. Aujourd’hui, elles sont plus de 700 –soit plus de 10% des quelque 7000 idiomes de la planète. La ville présente ainsi la plus grande richesse linguistique de l’histoire. Mais pour combien de temps encore?