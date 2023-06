Guide culinaire pour découvrir Lisbonne

5. Le Seen

Un lieu parfait pour : une soirée en amoureux

Dirigé par le chef étoilé portugais Olivier da Costa, le Seen de l’hôtel Tivoli Avenida Liberdade Lisboa est un lieu splendide et glamour. Le restaurant propose une atmosphère unique avec une vue sublime sur Lisbonne, un arbre planté au beau milieu du bar, des canapés en velours émeraude qui décorent des tables en marbre, et des DJ qui assurent une ambiance agréable pour les personnes qui prennent un cocktail sur le toit-terrasse avant de passer au dîner. La carte s’inspire des eaux portugaises, brésiliennes et japonaises, avec d’excellents sushis et des plats à partager comme les tacos de ceviche avec du guacamole, et le bœuf wagyu accompagné de poireaux, de champignons et de curry vert.

6. Le CURA

Un lieu parfait pour : des ingrédients locaux

Le chef de ce restaurant étoilé du Four Seasons Ritz, Pedro Pena Bastos, parcourt le Portugal à la recherche d’ingrédients exquis issus de l’agriculture, de la pêche et de la cueillette, qu’il cuisine ensuite avec précision et brio pour vous proposer des saveurs inhabituelles et inoubliables. Observez les chefs en train de préparer de petits chefs-d’œuvre culinaires pour les menus de dégustation, comme le thon rouge au raifort, au navet et au bouillon fumé, entre autres mets de choix.

7. Le Tapisco

Un lieu parfait pour : les petites faims

Les tapas espagnoles et les petiscos portugais sont les vedettes du menu de ce restaurant agréable et tranquille, dont la carte est supervisée par Henrique Sá Pessoa. Ses banquettes, ses tables installées côte à côte, son bar et sa cuisine ouverte sur toute la longueur de l’établissement favorisent une ambiance animée qui n’est pas sans rappeler les bars à tapas de Barcelone. Des vermouths soigneusement choisis se marient bien avec des saveurs nettes et vives comme la salade de poulpe au paprika, le poisson mariné au citron vert, aux algues et à la patate douce d’Aljezur, et le tempura de seiche à la mayonnaise au citron vert.

8. Le LUMI

Un lieu parfait pour : le chic discret

Les visiteurs passent des journées ensoleillées aux nuits douces de Lisbonne dans ce restaurant installé sur le toit de l’hôtel Lumiares Hotel & Spa, qui offre des vues panoramiques sur la capitale, des sièges bas et rembourrés pour des repas décontractés en plein air et une ambiance bohème et tranquille. C’est un endroit idéal pour un brunch (essayez l’omelette Lumi au fromage, aux épinards et au piment, ou un bol d’açaï garni de fruits). Retournez-y lorsque Lisbonne s’illumine pour déguster des negronis et des plats à partager tels que les croquettes de queue de bœuf au pesto de fèves, le poulpe rôti aux piments de Padrón, et le pica-pau de bœuf épicé.