Petit guide pour visiter Barcelone en famille

Pour les enfants de moins de 10 ans : Barcelone possède un immense aquarium avec des jeux éducatifs et des ateliers destinés aux familles, ainsi qu’un parc d’attractions installé au sommet d’une colline. Bien souvent, l’exploration des rues barcelonaises suffit cependant à combler les plus jeunes, qui s’émerveillent devant les statues vivantes qui parsèment La Rambla et les bâtiments fantastiques de Gaudí, et s’amusent en utilisant les modes de transport uniques de Barcelone.

En plus des nombreux circuits à vélo, la ville propose des pousse-pousse et des voitures à pédales pour les familles dans le parc de la Ciutadella, ainsi qu’un téléphérique qui grimpe jusqu’aux flancs de la colline de Montjuïc. Pour vous divertir sans sortir votre portefeuilles, n’hésitez pas à vous promener dans le parc del Laberint d’Horta, un jardin du 19e siècle qui abrite en son cœur un immense labyrinthe de cyprès.

De nombreux musées destinés aux plus jeunes peuplent les rues de Barcelone : parmi eux, vous pourrez essayer le Museu de la Xocolata, un musée dédié au cacao qui ne manquera pas de captiver les enfants. Ses salles sont remplies de sculptures en chocolat (de bâtiments, de personnalités et de personnages de films), et des activités et ateliers sont fréquemment organisés (réservez à l’avance et assurez-vous de ne pas habiller vos enfants de leurs plus belles tenues, car la visite peut s’avérer salissante).

Pour les préadolescents et les adolescents : Les amateurs de bronzage ne sont pas les seuls à pouvoir profiter des 5 kilomètres de plages de sable de Barcelone. Celles-ci sont parsemées d’équipements de gymnastique, de structures d’escalade et de skate parks, et plusieurs entreprises proposent des activités aquatiques. Les adolescents intrépides peuvent parcourir les vagues à bord d’un jet ski ; de leur côté, les plus de 11 ans peuvent s’essayer au flyboard ou au paddleboard. Les jours où le temps est moins clément, le Bosc Urbà, un parc d’aventure urbain composé de tyroliennes, de trampolines en haute altitude, de cordes et de ponts, pourra occuper les enfants pendant des heures.

Barcelone compte parmi les destinations les plus photogéniques du monde, ce qui est idéal pour les adolescents de l’ère numérique. De l’architecture unique de Gaudí aux immenses œuvres d’art de la Fundació Joan Miró, de nombreuses photos sont à prendre. Les plus âgés apprécieront également la collection d’art contemporain du musée Moco, qui expose des œuvres de Banksy, Keith Haring, Damien Hirst, Jean-Michel Basquiat, et bien d’autres.