À bord du train lent vers la Patagonie, vestige d'une époque révolue

UNE BALADE EMPREINTE DE NOSTALGIE

Entre Los Menucos et Maquinchao, derrière des collines basses et ondulantes, apparaissent les premières lueurs du jour, l’aurore arborant un camaïeu de violet. Des lapins, des moutons et des nandous, semblables à des autruches, s'éloignent précipitamment de la voie ferrée lorsque le train passe. Après sept heures, les passagers s'installent pour le petit-déjeuner à de vieilles tables en bois nappées d'un tissu vert. Hier soir, on y jouait aux cartes et on y discutait autour de bouteilles de Malbec, un vin de pays abordable. À heure-ci, en revanche, c’est le maté, thé typique d'Amérique du Sud, qui passe de main en main.

Le train transporte un curieux mélange de voyageurs agités, presque tous argentins. Certains sont des touristes. Parmi eux, un groupe de professeurs d'histoire à la retraite et un couple de pharmaciens qui fait le tour du pays à moto. Leurs véhicules sont embarqués en tant que marchandises. « C'est un rêve. Un rêve ! », s’extasie l'un des pharmaciens. Il a cinquante-huit ans et c'est la première fois qu’il monte à bord d'un train longue distance.

La majorité des passagers, cependant, sont des habitants de villes isolées situées le long de l’itinéraire, à peine accessibles par les transports publics. Ils prennent le train pour se rendre à Viedma ou à San Carlos de Bariloche afin d'étudier, de travailler et de se ravitailler. En cas de catastrophe naturelle, comme des éruptions volcaniques ou de fortes tempêtes de neige, lorsque les villes sont coupées par la route, le train permet également l’accès à une aide d’urgence, ainsi qu’à des produits de première nécessité.

Presque toutes les personnes que je rencontre se souviennent de l'époque où les voyages en train étaient monnaie courante en Argentine. Le vaste réseau ferroviaire du pays qui comptait, à son apogée au milieu du siècle dernier, plus de 46 000 kilomètres de voies ferrées, est le fruit de l’explosion de l'immigration à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Des entreprises, essentiellement anglaises et italiennes, ont exploité des lignes pour transporter des fruits, de la laine, de la viande et des céréales depuis la campagne fertile jusqu'à Buenos Aires. Cette expansion frontalière a également entraîné le déplacement de nombreuses communautés indigènes sur l'ensemble du territoire.