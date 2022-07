À la découverte de Jiufen, petit village onirique de Taïwan

Coincé entre un passé traditionnel et un présent animé, Jiufen est un petit village typiquement taïwanais. Pourtant, certaines de ses caractéristiques les plus frappantes proviennent de ses anciens colons, les Néerlandais (au 17e siècle) et les Japonais (au début du 20e siècle). On y trouve des délices faits maison, tels que les boules de taro, sucrées et moelleuses, mais le village est également empreint d’une aura vivante. Le jour, c’est un lieu isolé accroché au flanc d’une montagne ainsi qu’un un paradis tropical baigné de soleil. La nuit, l’ambiance est différente : le village prend une allure plus sombre, comme si vous pouviez rencontrer des esprits rôdant à la recherche d’une collation nocturne.

Avec le développement de l’exploitation aurifère à la fin du 19e siècle, Jiufen, alors relativement tranquille, est devenu un village animé pendant l’occupation japonaise qui a duré jusqu’en 1945. On peut trouver des traces de cette période dans certains bâtiments de la ville tels que des auberges de style traditionnel. Dans la verdure luxuriante qui sort des structures empilées sur la montagne, on peut notamment trouver des kawara, des tuiles traditionnelles japonaises qui ornent les emblématiques toits courbes et allongés.