À la découverte des 3 000 mosquées d’Istanbul

Les mosquées de la ville favorisent le développement de leurs communautés, exposent des œuvres d’art et d’ingénierie, et nombre d’entre elles honorent la longue tradition qui consiste à accueillir des personnes extérieures afin qu’elles soient témoins des pratiques des fidèles de l’islam. Cet article s’appuie sur une conversation avec Ünver Rüstem, historien de l’art et de l’architecture islamiques, qui a beaucoup écrit au sujet des mosquées d’Istanbul.

LE TEMPS DES EMPIRES

En entrant dans une mosquée, les voyageurs peuvent être transportés dans le passé et découvrir l’histoire de la montée et de la chute des empires romain, byzantin et ottoman.

Avant l’électricité, de nombreuses mosquées étaient éclairées par des lampes basses dont les flammes vacillantes alimentées au pétrole couvraient les pièces d’une lumière dorée. Les spacieuses salles de prière étaient recouvertes de tapis tissés à la main et qui pouvaient être de différentes couleurs, principalement rouges. Quelle que soit la taille de l’espace, les fidèles priaient épaule contre épaule. En outre, avant l’avènement des désodorisants, c’était l’odeur de l’encens brûlé qui embaumait l’air. Contrairement aux traditions de certains groupes chrétiens, l’encens n’était jamais requis dans le cadre de la liturgie.

Aujourd’hui, les mosquées sont éclairées par le biais d’ampoules électriques et sont souvent dotées d’un tapis bleu clair tissé à la machine. On n’y brûle plus d’encens. Pourtant, les prières des fidèles qui viennent remplir ces salles suivent des rituels établis de longue date.

Les muezzins, qui accomplissent la tradition séculaire de l’appel à la prière, créent l’un des sons que l’on entend le plus dans la ville. Avant chacune des cinq prières quotidiennes, on peut entendre les voix des muezzins se superposer et s’entremêler les unes aux autres.