À la découverte d’Ohrid, l’une des villes lacustres les plus anciennes d’Europe
Sur les rives de l’un des plus anciens lacs d’Europe, Ohrid mêle rues ottomanes, chapelles éclairées à la bougie et art de vivre intemporel au bord de l’eau.
Le monastère médiéval de Saint-Naum est l'un des lieux de pèlerinage les plus importants de Macédoine du Nord.
Niché tel un saphir entre l'Albanie et la Macédoine du Nord, le lac d'Ohrid est l'un des lacs les plus anciens d'Europe : on estime son âge à 1,5 million d'années, et les premières traces de présence humaine y remontent à environ 8 000 ans. Sur sa rive macédonienne, la ville d'Ohrid offre un charme culturel indéniable avec ses rues bordées de maisons à colombages menant à des chapelles embaumées d'encens et à des caves chaleureuses qui servent des vins locaux et du fromage le soir.
Le centre historique byzantin et ottoman d'Ohrid est réservé aux piétons, invitant à une exploration tranquille, tandis que les collines escarpées qui s'élèvent depuis le rivage offrent un décor spectaculaire. Dans la rue pavée Tsar Samoil se dresse la maison Robevi, une demeure du 19e siècle construite pour une riche famille de marchands. Derrière sa façade simple se cache un intérieur débordant de meubles en bois sculptés, de trésors archéologiques et d'artefacts en argent provenant de toute la région.
Le long de cette même rue, les ateliers de filigranes d'argent côtoient les célèbres bijoutiers « perliers » d'Ohrid. Mais ces perles ne sont pas ordinaires : ces pierres précieuses artificielles sont fabriquées à partir des écailles d'un poisson, l'ablette (souvent appelée localement à tort « truite d'Ohrid », une espèce endémique et protégée) grâce à une technique connue de deux familles locales seulement : les Filev et les Talev. Derrière leurs devantures modestes, leurs ateliers exposent des vitrines remplies de colliers de perles scintillants.
Bien sûr, la truite d'Ohrid ne figure pas au menu dans la ville qui lui a donné son nom, mais on peut y déguster une multitude d'autres poissons frais pêchés dans le lac. Traversez une promenade en bois depuis la rive du lac pour rejoindre le Kaneo Restaurant & Letna Bavča, un établissement aux allures de taverne qui semble flotter sur le lac, où l'on sert de la belvica, un poisson appartenant à la même famille que le saumon, en croûte d'ail et de la carpe d'Ohrid parsemée de persil. C'est un endroit très prisé et il est donc conseillé de réserver à l'avance, en particulier le soir.
Au coucher du soleil, l'église Saint-Jean de Kaneo, située au sommet d'une falaise à proximité, devient le point de rassemblement des visiteurs et des habitants du coin venus pour admirer le soleil plonger dans l'horizon. Il n'est pas rare de voir un futur marié choisir ce moment pour faire sa demande en mariage. La chapelle, datant du 13e siècle, mérite également le détour : ses fresques sont particulièrement bien conservées pour un édifice situé au bord d'un lac, ayant survécu à des siècles d'exposition grâce à l'emplacement abrité du site, à flanc de falaise, et au microclimat relativement stable.
Les paons sont connus pour se promener dans l'enceinte du monastère de Saint-Naum, exhibant leur plumage.
Les excursions en bateau vers le monastère médiéval de Saint-Naum, situé au sud du lac d'Ohrid, constituent une autre activité très prisée. Ces balades comprennent souvent un arrêt à la petite chapelle de la Sainte Mère de Dieu Zahumska, nichée dans une falaise au bord du lac et accessible uniquement en bateau. Des circuits plus courts et plus intimistes se déroulent à un rythme plus tranquille, permettant de prendre le temps d'admirer les rives et d'observer la vie quotidienne des habitants.
À votre arrivée à Saint-Naum, vous pourrez sans doute voir des files de pèlerins orthodoxes faire la queue, bougie à la main, pour entrer. Il s'agit de l'un des lieux de pèlerinage les plus importants de Macédoine du Nord et du lieu de sépulture de saint Naum, qui vécut au 9e et au 10e siècles et à qui l'on attribue le mérite d'avoir contribué à la diffusion de l'alphabet cyrillique dans le monde slave. Une légende locale raconte que, si vous tendez l'oreille près de sa tombe, vous pouvez encore entendre son cœur battre.
Une courte descente mène à une source d'eau cristalline, l'une des quarante-cinq qui alimentent le lac d'Ohrid. Ensemble, elles expliquent en partie pourquoi le lac de 289 mètres de profondeur est si clair, avec une visibilité pouvant atteindre environ 20 mètres. C'est au musée de la Baie des ossements, réplique d'un village préhistorique de maisons sur pilotis, souvent visité dans le cadre d'excursions en bateau, que c'est le plus évident.
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Au musée de la Baie des ossements, à Ohrid, vous pouvez plonger au-dessus des vestiges d'un site préhistorique datant de 1200 à 600 avant J.-C.
À l'intérieur des huttes au toit en roseau, des expositions retracent la vie des communautés entre 1200 et 600 avant J.-C. au bord du lac d'Ohrid, qui pêchaient dans ses eaux et se rassemblaient autour de feux de camp pour cuisiner leurs prises. Les plongeurs certifiés peuvent également explorer des sites de fouilles sous-marins grâce au centre de plongée Amfora.
Un séjour à Ohrid ne serait pas complet sans une découverte de sa scène musicale. Le long du front de mer, divers établissements proposent des boissons et des en-cas à des prix raisonnables, accompagnés de concerts donnés par des musiciens locaux. Le répertoire est très varié, allant de sets acoustiques et d'ensembles traditionnels au rock et aux rythmes latins.
Pour terminer le séjour en douceur, des kayaks ou des planches de paddle sont proposés à la location pour explorer le littoral autour de Kaneo et jusqu'à la plage de Labino, bordée de pins et de platanes. Là, un sentiment de calme et de tranquillité règne, tout comme il y a 8 000 ans.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.