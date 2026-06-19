À la découverte d’Ohrid, l’une des villes lacustres les plus anciennes d’Europe

Niché tel un saphir entre l'Albanie et la Macédoine du Nord, le lac d'Ohrid est l'un des lacs les plus anciens d'Europe : on estime son âge à 1,5 million d'années, et les premières traces de présence humaine y remontent à environ 8 000 ans. Sur sa rive macédonienne, la ville d'Ohrid offre un charme culturel indéniable avec ses rues bordées de maisons à colombages menant à des chapelles embaumées d'encens et à des caves chaleureuses qui servent des vins locaux et du fromage le soir.

Le centre historique byzantin et ottoman d'Ohrid est réservé aux piétons, invitant à une exploration tranquille, tandis que les collines escarpées qui s'élèvent depuis le rivage offrent un décor spectaculaire. Dans la rue pavée Tsar Samoil se dresse la maison Robevi, une demeure du 19e siècle construite pour une riche famille de marchands. Derrière sa façade simple se cache un intérieur débordant de meubles en bois sculptés, de trésors archéologiques et d'artefacts en argent provenant de toute la région.

Le long de cette même rue, les ateliers de filigranes d'argent côtoient les célèbres bijoutiers « perliers » d'Ohrid. Mais ces perles ne sont pas ordinaires : ces pierres précieuses artificielles sont fabriquées à partir des écailles d'un poisson, l'ablette (souvent appelée localement à tort « truite d'Ohrid », une espèce endémique et protégée) grâce à une technique connue de deux familles locales seulement : les Filev et les Talev. Derrière leurs devantures modestes, leurs ateliers exposent des vitrines remplies de colliers de perles scintillants.

Bien sûr, la truite d'Ohrid ne figure pas au menu dans la ville qui lui a donné son nom, mais on peut y déguster une multitude d'autres poissons frais pêchés dans le lac. Traversez une promenade en bois depuis la rive du lac pour rejoindre le Kaneo Restaurant & Letna Bavča, un établissement aux allures de taverne qui semble flotter sur le lac, où l'on sert de la belvica, un poisson appartenant à la même famille que le saumon, en croûte d'ail et de la carpe d'Ohrid parsemée de persil. C'est un endroit très prisé et il est donc conseillé de réserver à l'avance, en particulier le soir.

Au coucher du soleil, l'église Saint-Jean de Kaneo, située au sommet d'une falaise à proximité, devient le point de rassemblement des visiteurs et des habitants du coin venus pour admirer le soleil plonger dans l'horizon. Il n'est pas rare de voir un futur marié choisir ce moment pour faire sa demande en mariage. La chapelle, datant du 13e siècle, mérite également le détour : ses fresques sont particulièrement bien conservées pour un édifice situé au bord d'un lac, ayant survécu à des siècles d'exposition grâce à l'emplacement abrité du site, à flanc de falaise, et au microclimat relativement stable.