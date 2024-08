La curieuse histoire du döner kebab

CONCEPTION D'UN KEBAB

Le döner peut avoir mauvaise presse. Il est parfois considéré comme un en-cas salé et gras composé de viande transformée non spécifiée. Cependant, tous les döners ne sont pas égaux. Le marché est divisé : certains restaurants achètent leurs broches de döner auprès de grossistes, tandis que d'autres les préparent eux-mêmes.

Au Divan, lauréat du prix du meilleur restaurant de kebab du nord et de l'ouest de Londres aux british Kebab Awards 2023, le chef Ali Divan utilise une épaule d'agneau entière pour préparer ses döner kebabs maison. « Nous le préparons, le hachons et le faisons mariner ; nous le laissons vingt-quatre heures dans un frigo, puis il est rôti à la broche », explique-t-il. La marinade est composée « d'herbes, d'épices et d'une pâte de poivre spéciale provenant de l'est de la Turquie, dans la région d'où nous sommes originaires ». Ce type de döner, préparé à partir de morceaux entiers, est connu sous le nom de döner « yaprak » ou « feuille ».

Lorsque les cuisiniers souhaitent obtenir un morceau de viande de döner plus uniforme, connu sous le nom de döner « kiyma », ils utilisent des hachis. Pour créer son döner d'agneau kiyma, Hakan Topkaya, gérant de l'Archway Kebab de Londres, également lauréat des British Kebab Awards, hache quarante kilos d'épaule d'agneau pour une seule broche. « On arrive à six heures trente du matin pour le préparer tous les jours. C'est comme construire une Ferrari », déclare Topkaya, ajoutant que, par contraste, « les döner kebabs fabriqués en usine sont souvent composés d'ingrédients de mauvaise qualité comme du soja, de la farine, des viandes bon marché, des colorants artificiels et divers additifs, ce qui les rend à la fois mauvais pour la santé et difficiles à digérer. »

Si le döner kebab est traditionnellement un plat à base de viande, des alternatives végétaliennes ont vu le jour, notamment chez Vöner, à Berlin, et What the Pitta, à Londres, qui proposent des variantes à base de plantes.

OÙ MANGER UN KEBAB À ISTANBUL

Situé dans le Grand bazar d'Istanbul, vous remarquerez la file d'attente avant de voir ce trou dans le mur, mais la file avance relativement vite et l'attente en vaut la peine. De tendres döner d'agneau et de bœuf sont découpés dans du pain pide, accompagnés d'oignons, de persil, de tomates et de sumac. Accompagnez votre wrap d'un verre d'ayran, une boisson traditionnelle à base de yaourt salé.

Fondé en 1947, ce restaurant du quartier d'Ümraniye est réputé pour son bœuf yaprak cuit au feu de bois et sa viande d'agneau döner. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper dans le menu, mais si vous êtes d'humeur à sortir des sentiers battus, essayez le guvecte döner, un ragoût de döner dans une sauce tomate avec des échalotes et des poivrons beurrés, servi dans une tarte de pain plat fraîchement cuite, avec son couvercle, parfait pour saucer.