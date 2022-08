Amazonie : ce peuple natif documente la déforestation illégale de son territoire

Il y a quarante ans, le gouvernement brésilien a établi un premier contact avec une tribu native de guerriers appelée Uru-Eu-Wau-Wau, dans les forêts tropicales de l’État du Rondônia, à l’ouest du Brésil. Ce contact était l’aboutissement d’une campagne de pacification menée pendant des années par la FUNAI, l’organisme brésilien des affaires natives, dont l’objectif était d’attirer la tribu hors de la jungle avec des cadeaux tels que des couteaux, des haches, des tissus et des miroirs.

Les conséquences de ce contact et la détermination de la tribu à défendre ses terres et ses traditions font l’objet d’un nouveau documentaire poignant, The Territory, produit par National Geographic Documentary Films et disponible prochainement.

Au début des années 1980, le Rondônia connaissait d’intenses bouleversements sociaux et environnementaux, en grande partie dus à la construction d’une nouvelle autoroute de près de 1 500 kilomètres de long. Appelée BR-364, celle-ci attirait un torrent d’étrangers entassés dans des bus et des camions. Pour la plupart des citadins appauvris et des travailleurs salariés du sud et du nord-est du Brésil qui n’avaient pas de terre, ils arrivaient par dizaines de milliers, poursuivant la promesse de terres gratuites et le rêve de posséder leur propre petit coin de paradis.