Detox digitale : au Royaume-Uni les cabanes hors réseau se multiplient
En Angleterre et au Pays de Galles, de plus en plus de cabanes hors réseau proposent des expériences de détox digitale et de reconnexion à la nature le temps d’un week-end. C’est notamment le cas dans les Shropshire Hills.
Les Shropshire Hills font partie des régions naturelles les plus reculées et les plus belles du Royaume-Uni.
Bracken serait la cachette rêvée d’un fugitif. D’abord, la localisation de la cabane relève du mystère : vous ne connaissez son adresse exacte qu’après avoir réservé. Ensuite, l’atteindre est une aventure en elle-même. Après avoir quitté une départementale traversant les Shropshire Hills, au nord de Ludlow, les hôtes empruntent un chemin de terre sur plus de 1,6 km avant d’abandonner leur véhicule et de poursuivre à pied à travers les bois, poussant leurs sacs dans une brouette.
À l’arrivée, vous aurez oublié tous les tracas de la vie quotidienne. Et c’est précisément l’objectif d’un tel séjour. La cabane est l’une des dernières nées d’un réseau en pleine expansion de logements coupés du monde répartis en Angleterre et au Pays de Galles. Ils sont gérés par Unplugged, qui a pour mantra « nous pourrions être plus heureux si nous nous déconnections quelques jours par an ». Selon l’entreprise, la première étape pour une vie plus heureuse est de placer votre téléphone portable dans une boîte qui sera verrouillée pendant la durée de votre séjour.
L’absence totale de réseau ne constitue en rien une privation. Vous aurez tant à faire aux alentours que votre smartphone ne vous manquera pas. Située en bordure d’un bois peuplé de renards et de muntjacs, Bracken fait face aux collines et aux champs escarpés au-dessus desquels planent des faucons crécerelles. Il n’y a aucune route en vue, juste quelques corps de ferme au loin, semblables à de petits points. Les énormes baies vitrées de la cabane vous permettent de voir le paysage changer au gré des nuages et sous l’arc du soleil. La pollution lumineuse est si faible dans ce coin reculé que vous pouvez admirer les étoiles depuis le lit deux places ou dehors, autour du brasero.
La cabane au style épuré offre l’essentiel : elle est équipée d’une cuisine, d’une salle de douche et d’un poêle à bois. Pour vous divertir, des jeux de société, une radio, un appareil photo instantané et des livres sont mis à disposition. Mais vous risquez fort d’être captivé par le monde naturel qui reprend doucement vie après l’hiver. Seul au milieu de nulle part, vous trouverez largement de quoi vous occuper.
La cabane, qui fonctionne à l’énergie solaire, est positionnée de manière à profiter au maximum du panorama.
QUE FAIRE DANS LES ENVIRONS ?
Visitez un bourg historique
Se perdre dans les ruelles étroites du village médiéval de Ludlow, avant de partir à la découverte de son château normand perché au sommet d’une colline, vaut le détour. Vous trouverez également plusieurs épiceries à Ludlow, l’idéal pour faire quelques courses.
Promenez-vous dans les bois
Plusieurs randonnées balisées vous emmèneront à la découverte de la forêt Mortimer. D’une superficie de plus de 1 000 hectares, celle-ci abrite des conifères, des chênes et des hêtres. Le Climbing Jack Trail, un sentier long de près de 15 km, vous permet de découvrir la forêt sous toutes les coutures avec, à la clé, de superbes panoramas.
Survolez le plateau de Long Mynd
Si vous souhaitez prendre de la hauteur, rendez-vous à Church Stretton. Accompagné d’un guide agréé, vous décollerez du plateau de Long Mynd pour une virée en parapente en tandem.
Prix
À partir de 450 £ (518 €) le séjour de trois nuits minimum.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.