Detox digitale : au Royaume-Uni les cabanes hors réseau se multiplient

Bracken serait la cachette rêvée d’un fugitif. D’abord, la localisation de la cabane relève du mystère : vous ne connaissez son adresse exacte qu’après avoir réservé. Ensuite, l’atteindre est une aventure en elle-même. Après avoir quitté une départementale traversant les Shropshire Hills, au nord de Ludlow, les hôtes empruntent un chemin de terre sur plus de 1,6 km avant d’abandonner leur véhicule et de poursuivre à pied à travers les bois, poussant leurs sacs dans une brouette.

À l’arrivée, vous aurez oublié tous les tracas de la vie quotidienne. Et c’est précisément l’objectif d’un tel séjour. La cabane est l’une des dernières nées d’un réseau en pleine expansion de logements coupés du monde répartis en Angleterre et au Pays de Galles. Ils sont gérés par Unplugged, qui a pour mantra « nous pourrions être plus heureux si nous nous déconnections quelques jours par an ». Selon l’entreprise, la première étape pour une vie plus heureuse est de placer votre téléphone portable dans une boîte qui sera verrouillée pendant la durée de votre séjour.

L’absence totale de réseau ne constitue en rien une privation. Vous aurez tant à faire aux alentours que votre smartphone ne vous manquera pas. Située en bordure d’un bois peuplé de renards et de muntjacs, Bracken fait face aux collines et aux champs escarpés au-dessus desquels planent des faucons crécerelles. Il n’y a aucune route en vue, juste quelques corps de ferme au loin, semblables à de petits points. Les énormes baies vitrées de la cabane vous permettent de voir le paysage changer au gré des nuages et sous l’arc du soleil. La pollution lumineuse est si faible dans ce coin reculé que vous pouvez admirer les étoiles depuis le lit deux places ou dehors, autour du brasero.